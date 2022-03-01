На Запоріжжі росіяни з "Градів" обстріляли місто – двоє поранених

Наразі у Василівці тривають бої, а місто обстрілюють "Градами" з учорашнього дня

Окупанти стріляють по мирних / Фото: Колаж: Сьогодні

У Запорізькій області місто Василівка потрапило під обстріл "Градами". Росіяни знищують центр міста та стріляють у мирних жителів.

Про це сайту "Сьогодні" повідомив речник Запорізької ОВА Іван Ареф'єв.

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На Запоріжжі російські найманці обстріляли центр міста Василівка. Снаряди потрапили навіть у двір школи. Як стало відомо, важко поранено двох людей.

"Сьогодні, 1 березня 2022 року, о 09:00 російсько-окупаційні війська обстріляли центр населеного пункту Василівка. Снаряди прилетіли у двір місцевої школи. Внаслідок обстрілу дві особи отримали важкі поранення", – сказав Ареф'єв.

Наразі у Василівці тривають бої. Місто обстрілюють градами з учорашнього дня. Вже близько доби мешканці перебувають в укриттях.

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Що відбувається в Україні 1 березня

З початку доби в Україні російські військові провели перегрупування військ і завдали ракетно-бомбових ударів з повітря. Також окупанти намагалися висадити тактичні десанти та напасти на об'єкти цивільної та військової інфраструктури.

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