На Запоріжжі росіяни з "Градів" обстріляли місто – двоє поранених

У Запорізькій області місто Василівка потрапило під обстріл "Градами". Росіяни знищують центр міста та стріляють у мирних жителів.
Про це сайту "Сьогодні" повідомив речник Запорізької ОВА Іван Ареф'єв.
На Запоріжжі російські найманці обстріляли центр міста Василівка. Снаряди потрапили навіть у двір школи. Як стало відомо, важко поранено двох людей.
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"Сьогодні, 1 березня 2022 року, о 09:00 російсько-окупаційні війська обстріляли центр населеного пункту Василівка. Снаряди прилетіли у двір місцевої школи. Внаслідок обстрілу дві особи отримали важкі поранення", – сказав Ареф'єв.
Наразі у Василівці тривають бої. Місто обстрілюють градами з учорашнього дня. Вже близько доби мешканці перебувають в укриттях.
Що відбувається в Україні 1 березня
- З початку доби в Україні російські військові провели перегрупування військ і завдали ракетно-бомбових ударів з повітря. Також окупанти намагалися висадити тактичні десанти та напасти на об'єкти цивільної та військової інфраструктури.
- На Чернігівщині тривають оборонні бої, щоб не пустити супротивника до столиці з північно-східного напрямку. У передмісті Чернігова були окремі ДРГ супротивника, які за підтримки броньованої техніки намагалися прорватися до міста, але їх знищили українські захисники.
- Рашисти завдали ракетного удару по військовій частині у Лощинівці, що під Ізмаїлом Одеської області.
- Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що ворог наступає з усіх боків. У місті виникли проблеми з електропостачанням.
- Херсон оточений російськими окупантами з усіх боків. На околицях міста багато техніки РФ, вони встановлюють на виїздах блокпости. Один вже є у Шуменському мікрорайоні Херсона. Сьогодні вночі обстріляли село Чорнобаївка, снаряди пошкодили житлові будинки.
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