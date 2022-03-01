У Харкові з-під завалів дістають поранених після ворожого обстрілу

Рятувальна операція триває

Шестеро загиблих дістали з-під завалів у Харківській ОДА, поранених не менше семи. Про це заявив заступник начальника ГУ ДСНС Харківщини Анатолій Торяник у Telegram.

Також він зазначив, що рятувальна операція триває.

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Ситуація у Харкові

У Харкові з-під завалів дістають людей і тіла загиблих після обстрілу російськими військами.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що ракета в центральну площу Харкова – відвертий, нічим не прикритий терор.

У Харкові російські окупанти продовжують вбивати мирне населення.

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Через обстріл "Градами" загинули дев'ять мирних жителів, у тому числі – троє дітей. 37 людей отримали поранення. Також було зруйновано 87 житлових будинків.

Крім того, у Харкові ракета вибухнула у самому центрі міста.

Шостий день війни в Україні