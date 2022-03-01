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СЬОГОДНІ Новини України

У Харкові з-під завалів дістають поранених після ворожого обстрілу

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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1 березня, 13:16
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Рятувальна операція триває

Шестеро загиблих дістали з-під завалів у Харківській ОДА, поранених не менше семи. Про це заявив заступник начальника ГУ ДСНС Харківщини Анатолій Торяник у Telegram.

Також він зазначив, що рятувальна операція триває.

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Ситуація у Харкові

У Харкові з-під завалів дістають людей і тіла загиблих після обстрілу російськими військами.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що ракета в центральну площу Харкова – відвертий, нічим не прикритий терор.

У Харкові російські окупанти продовжують вбивати мирне населення.

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Через обстріл "Градами" загинули дев'ять мирних жителів, у тому числі – троє дітей. 37 людей отримали поранення. Також було зруйновано 87 житлових будинків.

Крім того, у Харкові ракета вибухнула у самому центрі міста.

Шостий день війни в Україні

  • Центр оборонних стратегій України отримав імена та прізвища 120 тисяч військових Росії, які беруть участь у бойових діях на території України.
  • Щодня українські воїни знищують понад тисячу ворогів. За даними Генерального штабу ЗСУ, сумарні втрати супротивника з 24.02 по 01.03 станом на 06:00 склали понад 6 тисяч людей.
  • Повітряні сили Збройних сил України самовіддано та майстерно захищають Україну з неба.
  • Минулої доби під час авіанальоту окупантів на мирні Васильків та Бровари українські льотчики-винищувачі перехопили та збили два російські літаки.
  • Вночі російські окупанти розпочали штурм Херсона. За даними очевидців, підрозділи ЗС РФ зайняли Херсонський аеропорт і закріпилися на північно-західній околиці міста, зайнявши кладовище Геологів.

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