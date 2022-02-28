У Харкові окупанти вбили дев'ять людей, серед них троє — дітей

У Харкові російські окупанти продовжують вбивати мирне населення. Через обстріл "градами" загинули люди, серед них – діти.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Деталі
Через обстріл "градами" загинуло дев'ять мирних жителів, серед них – троє дітей. 37 людей отримали поранення. Крім того, було зруйновано 87 житлових будинків.
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"Це не просто війна, це вбивство українського народу", – сказав мер Харкова Ігор Терехов.
Що відбувається 28 лютого
- Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста ракетами. Від їхніх рук загинуло вже 16 дітей.
- Окупанти розбомбили місто на Харківщині – постраждали житлові будинки та лікарня. У Балаклії місцеві жителі практично не виходять з укриттів.
- Генеральний штаб озвучив кількість знищеної техніки та солдатів окупанта після чотирьох днів повномасштабної війни. Кількість знищеної техніки вже перевищує тисячу одиниць, а живої сили – понад п'ять тисяч людей.
- ЗСУ під Києвом рознесли близько 200 одиниць техніки Російської Федерації.
- Комендантська година у Києві відсьогодні, 28 лютого, триватиме з 20:00 до 07:00, повідомили у КМДА.