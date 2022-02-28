У Харкові окупанти вбили дев'ять людей, серед них троє — дітей

Російські найманці стріляють по мирному населенню

Бойовикам байдуже, що через їхні дії гине мирне населення/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Харкові російські окупанти продовжують вбивати мирне населення. Через обстріл "градами" загинули люди, серед них – діти.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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Через обстріл "градами" загинуло дев'ять мирних жителів, серед них – троє дітей. 37 людей отримали поранення. Крім того, було зруйновано 87 житлових будинків.

"Це не просто війна, це вбивство українського народу", – сказав мер Харкова Ігор Терехов.

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