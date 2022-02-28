Увага! Москва готується глушити інтернет та мобільний зв'язок в Україні

СБУ повідомила, що насправді може статися

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Російський окупант не збирається припиняти війну та готується до нових спроб нападу на Україну, зокрема на Київ. Через це з'явилося нове попередження.

Про нього повідомив голова Донецької облдержадміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

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Що відомо

"Російські окупаційні війська планують сьогодні-завтра поширювати брехню про те, що нібито Україна йде на поступки. Для цієї дезінформації вони планують блокувати інтернет, глушити зв'язок у прифронтових населених пунктах Донбасу. Таким чином ворог хоче посіяти паніку та недовіру до української влади та її Збройних сил. І змусити жителів перестати чинити опір російським військам і схилити місцеву владу до капітуляції. Зберігайте спокій. Довіряйте лише перевіреній офіційній інформації ", – написав Кириленко.

Своє попередження зробила СБУ.

"В окупантів не виходить взяти нашу країну зброєю, тому вони намагаються дезінформувати українців. І поширюють у Мережі чергові фейки. Перший: про тотальний моніторинг усіх соцмереж та месенджерів Службою безпеки України. Нібито спецслужба планує записувати всі дзвінки та розмови. Друге: що війська РФ почнуть глушити зв'язок у прифронтовій зоні, щоб запустити дезінформацію про капітуляцію України. Обидва фейки свідчать, що воєнна стратегія окупантів провалилася, і тепер вони спробують сіяти паніку, але нам ця тактика вже давно знайома! Вимкнення можливе лише для спецоперацій для зачищення ворожих ДРГ!" – йдеться в офіційному повідомленні.

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