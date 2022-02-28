Вторгнення Росії, п'ятий день. Ракетні удари окупантів, санкції та ядерну зброю в Білорусі.

Окупанти продовжують обстрілювати українські міста. Президент України попередив, що наступна доба стане вирішальною для країни

П'ятий день вторгнення Росії в Україну почався трохи спокійнішим, ніж у попередні ночі. У Харкові та Києві чули звуки вибухів, у низці міст звучали сирени, але інформації про обстріл не було. Близько 5-ї ранку ситуація змінилася – стало відомо, що ракета РФ потрапила до житлового будинку в Чернігові. Тим часом, президент України продовжує спілкуватися зі світовими лідерами про напад РФ.

Сайт "Сегодня" веде онлайн-репортаж про всі події.

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28 лютого

11.56 Ізраїльські лікарі та парамедики їдуть в Україну рятувати життя поранених солдатів України. Вони приземлилися в Румунії та перейшли кордон у Молдові, щоб потрапити до нас.

11.49 Як визначити наш гелікоптер від ворожого. Дуже просто, ось методика.

На українських гелікоптерах вказані розпізнавальні знаки України, а на армійських нанесені білі смуги на хвостовій балці.

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На вертольотах окупантів усі написи та розпізнавальні знаки зафарбовані, ніби це прибульці з темного боку Місяця. Гелікоптери агресора можуть бути сірими або в зеленому камуфляжі.

11.35 Військовий час потребує суворих рішень. Мародерів розстрілюватимуть не лише у Житомирі , але й у Охтирці. Причому дістанеться і підприємцям, які завищуватимуть ціни на продукти.

Про це повідомив у Facebook мер міста Павло Кузьменко .

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Він нагадав, що в Охтирці 28 лютого з 17:30 до 07:00 ранку оголошено комендантську годину. Виходити на вулицю в цей час не можна. При цьому мер відзначає випадки мародерства і має намір із цим жорстко боротися.

11.30 Один із захоплених у полон окупантів розповідає, що в Україні їх зустріли не хлібом-солбю, а вогнем на знищення.

11.22 Бійці з полку "Азов" Національної гвардії України готуються боротися з чеченськими найманцями Кадирова, що входять до складу армії РФ, використовуючи кулі, змащені салом. Відповідне відео опублікував у своєму Telegram-каналі лідер організації "Національний корпус" та перший командир батальйону "Азов" Андрій Білецький .

На ролику видно, як військовий споряджає магазин автомата патронами, попередньо змащуючи кулі шматком сала.

"Шановні друзі-мусульмани, до раю, в нашій країні вас не пустять. Їдьте додому, будь ласка" , – Каже боєць "Азова".

11.15 Президент України Володимир Зеленський звернувся до нації .

"Коли я йшов у Президенти, я казав, що кожен із нас – Президент. Тому що ми всі відповідаємо за нашу державу. За нашу прекрасну Україну. А тепер так сталося, що кожен із нас – воїн. Воїн на своєму місці. І я впевнений, що кожен із нас переможе. Слава Україні!", – заявив лідер нації.

11.07 У ході вторгнення Росія знищує культурну спадщину не лише України , а й усього цивілізованого світу.

Під час обстрілів окупантів було знищено музей із картинами всесвітньо відомої народної художниці Марії Приймаченко. Про це повідомила керівник вишгородського історико-культурного заповідника Влада Литовченко.

"Ще однією з непоправних втрат історико-культурного надбання України є знищення агресором у ці пекельні для нашої країни дні Іванківського історико-краєзнавчого музею, де серед великої кількості цікавих експонатів та тематичних експозицій гордістю та прикрасою були роботи видатної української художниці Марії Приймаченко , яка народилася і у с.Болотня Іванківського (зараз-Вишгородського) району Київської області", – розповіла Литовченко.

11.00 Радник голови МВС Антон Геращенко розповів, як можна переконати російських солдатів-строковиків скласти зброю та здатися в полон.

"Моральний дух російських солдатів у занепаді. Вони масово здаються в полон без бою. Нам треба продовжувати масову роботу з розкладання морального духу російських солдатів!"

По-перше, говоріть з ними на блок постах і скрізь де це можливо. Не треба їм загрожувати, це даватиме протилежний ефект. Адже вони лише залякані раби Путіна.

Закликайте їх замислитися над тим, що відбувається. Як можна стріляти та вбивати українців, бомбити житлові квартали? Показуйте їм на своїх смартфонах, якщо відео бомбардувань і ракетних ударів у містах. Нехай їм буде соромно і страшно за те, що наробили Путін і Росія, що терпить його.

По-друге, нам треба роздруковувати на звичайних принтерах та поширювати мільйони листівок – перепусток із закликом здатися!

Наша команда вивчила світовий досвід антивоєнної агітації та зробила макет Листівки – Перепустки для російських солдатів – рабів Путіна.

З сьогоднішнього дня, у кожному місті, селищі, яке знаходиться в зоні бойових дій – роздруковуйте та розповсюджуйте ці листівки скрізь де тільки можна.

Упевнений, що це дасть результат – тисячі російських солдатів прочитавши її – здадуться в полон і збережуть таким чином життя не тільки собі, а й нашим Героям!", – написав Геращенко.

Ну а ось і макети листівок.

10.53 Росіяни вже на своїх гаманцях відчули перші підсумки війни Путіна з Україною . Російський рубль на міжнародних торгах впав більш ніж на 30%. За словами експертів, такий низький курс був останній раз 1998 року .

Про це повідомляє агентство Bloomberg, а також свідчать результати торгів на біржі Forex Найсильніший спад був зафіксований сьогодні вранці. За один долар можна було купити 114 рублів, а євро коштувало 127.

"Мосбіржа" навіть вирішила відкласти початок торгів до 10 ранку. Після відкриття курс там стрибнув до 99 рублів за долар.

У той же час офіційний курс Центробанку – 83,5 рубля за долар, а населенню валюту в обмінниках продають по 100-190 рублів.

10.43 Путінські пропагандони припустилися чергового проколу, який вкотре показує справжній оскал путінського режиму.

26 лютого російське інформаційне агентство "Новини" помилково видало заздалегідь заготовлену статтю про повний розгром України. Публікацію якої редактора просто забули скасувати. Оскільки Кремль був упевнений, що до цього дня "Київ уже впаде", то в ній прописано справжні цілі Росії: повна окупація України та приєднання до Росії.

Статтю вже стерли, але вона залишилася в архіві Інтернету. Читаємо та запам'ятовуємо справи "братушок" – убивць. Про це повідомив у мережі Антон Геращенко, радник міністра МВС України.

10.35 Українська делегація прибула до району українсько-білоруського кордону для участі у переговорах із представниками Росії . Про це повідомили в Офісі президента .

До складу нашої делегації увійшли голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія , міністр оборони України Олексій Резніков , радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк , перший заступник голови делегації України у Тристоронній контактній групі Андрій Костін , народний депутат Рустем Померов та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький .

Ключове питання переговорів – негайне припинення вогню та відведення російських військ з території України.

10.25 У Росії місцями почалися антивоєнні мітинги, бо до людей почало доходити, що путінський режим їм нахабно бреше. Вчора було затримано майже 2 500 людей у різних містах Росії, як повідомила російський політик Ельвіра Віхарєва .

Кремль у страху перед масовими акціями протесту закрив доступ на Червону площу.

10.20 У Миколаївській області год четверо членів диверсійно-розвідувальної групи російських загарбників здалися місцевим мешканцям.

Вони зазнали поразки у бою на адміністративному кордоні Миколаївської та Херсонської областей. Їхня колона була повністю розгромлена українською армією.

10.14 Вєрка Сердючка разом із "мамою" порадила Путіну застрелитися у своєму бункері.

/ Фото: "Сегодня"

10.08 У Бердянську путінські орки розстріляли місцевого мешканця.

Про цю трагедію з посиланням на заяву представника Ради оборони Запорізької області Івана Ареф'єва повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко. Telegram .

"Військовослужбовець армії РФ застрелив чоловіка за те, що він не дав йому мобільного телефону, щоб зателефонувати додому в РФ", – уточнюється у повідомленні.

10.02 Дуже показове відео – проста українка морально знищила рашиста у масці.

09.55 МВС України спільно з кібервійськами зламали телефонну базу Кремля . Усі номери влади агресора – від міністерств, Держдуми до адміністрації президента та головних пропагандистів – тепер є у відкритому доступі.

"Якщо є п'ять хвилин, зайдіть на чат-бот у телеграмі "Влада РФ". На ньому вивішені всі телефони керівництва Російської Федерації. Наберіть будь-кого і запишіть на відео або аудіо – говоріть про що хочете, а потім викладіть в інтернет. Це станеться потім і величезною доказовою базою, і виб'є з колії величезну кількість людей, які зараз думають про війну з Україною, а тепер нехай думають про своє майбутнє", – закликає радник голови МВС Вадим Денисенко.

09.47 До росіян схоже доходити, що Кремль нахабно бреше їм про наслідки війни з Україною і тримає за звичайне бидло, яке все стерпить. Активісти створили Телеграм-канал "Шукай своїх", де почали викладати інформацію про вбитих та поранених окупантів. На канал одразу ж підписалися близько 20 000 осіб. І що зробила влада Росії? Правильно... Заблокували правду!

Ось тільки одне із фото розміщених на заблокованому каналі.

09.17 Американський журнал Time вийшов із промовистою обкладинкою. Що ж, Захід довго заплющував очі на очевидні речі. Але краще прозріти пізно, ніж ніколи...

/ Фото: Time

09.09 У Києві після комендантської години повинні відкритися магазини і вони вже вишикувалися величезні черги. Люди не йдуть із вулиць, незважаючи на періодичні оголошення повітряної тривоги.

/ Фото: "Сегодня"

08.50 Канал " Україна 24 підбив підсумки цієї ночі для України.

08.41 Наші військові підбили свіжі підсумки протистояння з фашистською ордою з Росії.

Отже, сумарні орієнтовні втрати ворога з 24 лютого на 06.00 28 лютого.

Літаки – 29

Гелікоптери – 29

Танки – 191

Бойові броньовані машини – 816

Гармати – 74

ЗРК БУК – 1

Гради – 21

Автомобільна техніка – 291

Цистерни – 60

БПЛА ОТР – 3

Кораблі/катери – 2

Кошти ППО – 5

Особовий склад орієнтовно 5300 (уточнюється).

08.34 Із Хорватії в Україну вирушають перші добровольці воювати проти російсько-фашистських окупантів.

Про це пише репортер хорватського телеканалу Nova TV Іван Черкало , як повідомляє у мережі журналіст Олександр Цаплієнко.

"Через кілька днів до української армії має приєднатися велика група добровольців. Вони мають військовий досвід, вони натхненні і горять бажанням допомогти українській армії", – повідомив Цаплієнко.

08.25 Просто герої... Двоє українських залізничників захопили ворожий БТР та скрутили російських окупантів голими руками.

Як повідомляє нардеп Олексій Гончаренко , під час обходу колії залізничники побачили, як на "Суми-Товарну" заїжджає бронетранспортер. З кабіни виліз один із російських загарбників і запитав напрямок руху.

Начальник станції "Суми-Товарна" Артем Кисельов та начальник станції "Баси" Руслан Аристархов зорієнтувалися і вказали йому шлях у безвихідь.

Потрапивши у пастку, росіяни вилізли з БТР, їх повалили на землю та викликали тероборону. Затримано двох. Ще двоє втекли, їх зараз розшукують. "Укрзалізниця" нагородить героїв-залізничників.

08.17 Поет Ігор Губерман видав черговий шедевральний та пророчий "гарік". Не зменшити, не додати...

Лякаючи світ масштабом змін,

Заварюючи варево круте,

Росія піднімається з колін,

І знову її ви @ бут, але стоячи.

08.09 У Франції шириться акція на підтримку України. Французи просять ставити у соцмережах на підтримку України алюзію на знамениту картину Ежена Делакруа Свобода, яка веде народ (Liberté guidant le peuple). Вона більше відома світу як "Свобода на барикадах" 1830 року.

08.00 Боротьба з агресором йде усім фронтах. Кібервійська Опір атакували веб-ресурси Росії та Білорусі, як передає Телеграм-канал Кіберполіція UA.

Поки що не працюють сайт Слідчого комітету РФ, ФСБ РФ, банку "Сбербанк" та інші важливі для РФ та Білорусі урядові та критичні інформаційні системи.

07.50 Сім'я із Дніпра записала звернення до свого родича , помічнику міністра оборони Білорусі Олегу Воїнову, який народився та виріс в Україні Брат Воїнова Гліб попросив його вплинути на рішення Білорусі воювати на боці РФ проти України і зробити так, щоб його рідним не було соромно за нього.

07.44 Число жертв серед мирних громадян від рук путінських виродків на жаль зростає. МВС України підбило підсумки вчорашнього дня.

07.40 Сьогодні, з 08.00 у Києві відкриються магазини та почне курсувати метро. Про це повідомляє КМДА в мережі.

07.31 Міністр оборони України Олексій Резніков підбив підсумки чотирьох діб війни з російсько-фашистськими окупантами.

"Дорогі українці! 96 годин опору. 4 доби перемоги, мужності, самовідданості та віри. Час захоплення співгромадянами, які тримають лад поряд. Болі за тими, хто віддав життя за Україну. Ненависті до ворога, який вбиває наших жінок та дітей, руйнує мирні . І впевненості в тому, що він буде покараний! Обов'язково покараний! Жорстко, невідворотно" , – написав на своїй сторінці у Facebook Резніков.

За його словами, учора відбувся справжній перелом.

"Війна стала Європейською. Її нарешті усвідомили. Вже зараз пів-Європи збирає, пакує, везе нам зброю та засоби бронезахисту. Коло держав, які надають реальну допомогу, значно збільшилося. Збільшилися його масштаби" , – написав міністр оборони.

Він додав, що Європа вже надала тимчасовий притулок десяткам тисяч тих, кого ми хочемо зберегти найбільше – нашим малюкам та їхнім мамам.

"Без будь-яких формальностей. Як своїм. Зараз на Заході у нас немає кордону. Але підтримка є і на півдні, і на Далекому Сході, і за Атлантикою. Все це – заслуга наших захисників та захисниць усього українського народу, який відмовився коритися шаленому тирану. І який обов'язково переможе. Україна переможе! Слава Україні!" – йдеться у повідомленні.

07.25 Стало ясно чому в Києві запроваджено жорстку комендантську годину. Британська газета The Times повідомила про те, що Росія закинула до Києва понад 400 найманців із ПВК "Вагнера".

Вони прибули з Африки із чітким завданням ліквідувати президента Зеленського та найвище керівництво України.

"Інформація про це дійшла до української влади в суботу вранці, а через кілька годин Київ оголосив 36-годинну "жорстку" комендантську годину, щоб очистити місто від російських диверсантів", – пише газета.

06:41 Google запроваджує санкції проти російських держЗМІ – їм не будуть доступні інструменти для розміщення реклами.

"У відповідь на війну в Україні ми зупиняємо монетизацію Google російських державних ЗМІ на наших платформах. Ми активно слідкуємо за новими подіями і при необхідності зробимо подальші кроки", – цитує заява технічного гіганта CNN.

06:38 Білорусь може відправити своїх військових на допомогу російським, які вторглися до України. Ймовірно, окупанти самі вже не справляються, пише Washington Post.

06:17 Цієї ночі окупанти намагалися прорвати оборону Києва , Але їхні спроби були марними. Українські військові знищили колони техніки окупанта, ворог зазнав великих втрат особового складу. Російські війська деморалізовані та виснажені.

"Неодноразово колони російських військ намагалися штурмувати околиці столиці. Усі пересування сил противника перебували під контролем і приймалися своєчасні рішення. У столиці нашої Батьківщини ситуація контрольована", – говориться у повідомленні Сухопутних військ ЗСУ.

05:56 У Пентагоні відповіли на погрози президента РФ щодо ядерної зброї. На сайті Міноборони США написали, що це був непотрібний крок з боку Путіна, тому що Росія ніколи не наражалася на загрозу з боку НАТО і точно не з боку України.

05:43 Президент США Джо Байден проведе телефонну розмову із союзниками США , щоб обговорити ситуацію в Україні та їхню скоординовану відповідь. Це будуть треті переговори, які ініціював Байден.

05:28 У Харкові ворожий снаряд упав між багатоквартирними будинками у Пісочині. В результаті вибито вікна та пошкоджено комунікації – у будинках, між якими впав снаряд, немає води. Жертв, на щастя, немає.

Голова Пісочинської громади Олег Чорнобай підкреслив , що інформація ЗМІ про вибух на газопроводі не підтвердилася

05:25 ЄС запровадив санкції проти Центрального банку Росії через вторгнення до України. Російському регулятору заборонено операції, пов'язані з управлінням резервами та активами.

05:04 Австралія ввела санкції проти Володимира Путіна, Сергія Лаврова, Сергія Шойгу, Михайла Мішустіна та Володимира Колокольцева, пише CNN .

04:48 Російські найманці під час відступу забули танк на перегоні "Снігурівка-Миколаїв" Українські військові вже вбили його.

04:42 Окупанти вдарили ракетою по житловій багатоповерхівці у центрі Чернігова. В результаті на першому та другому поверсі спалахнула пожежа. Поки що невідомо, чи є постраждалі чи загиблі.

04:35 У Києві та Харкові знову чутно звуки вибухів. У мережі пишуть, що це працює українська система протиповітряної оборони.

04:16 Президент Зеленський вважає, що наступні 24 години стануть вирішальним періодом для України. Про це він сказав під час розмови із прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном. Джонсон у свою чергу сказав, що зробить усе можливе, щоб допомогти забезпечити оборонну допомогу з боку Великої Британії та союзників України.

02:53 В Україну з боку Білорусі вилетіли винищувачі Їх зняли на відео мешканці міста Жлобине.

02:48 У ЗСУ розкрили плани окупантів – на Поліссі у бік Києва війська РФ намагаються відновити наступ шляхом наведення понтонної переправи через Ірпінь у районі Демидова.

Тим часом у Києві українські захисники борються з диверсійними групами чисельністю 3-15 осіб. Окупанти ходять зі зброєю у формі ЗСУ, але у бронежилетах зразка РФ.

02:28 Путіну дозволили розмістити у Білорусі ядерну зброю . Для цього в країні провели референдум щодо поправок до Конституції Республіки – "за" проголосували 65,16% громадян. Наразі Білорусь фактично анулює статус без'ядерної держави.

02:03 Президент України Володимир Зеленський зателефонував президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляйєн. Вони обговорили конкретні рішення щодо посилення обороноздатності України, про вступ України до ЄС та макрофінансову допомогу.

У свою чергу голова Єврокомісії у інтерв'ю Euronews заявила, що Україна має вступити до Євросоюзу.

01:46 Україна подала позов проти Росії до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Наша країна вимагає покарати РФ за перекручування поняття геноциду для виправдання агресії.

Щоб допомогти розслідуванню, українців просять фіксувати:

ушкодження об'єктів цивільної інфраструктури;

поранення цивільних осіб та уламки снарядів у межах міста;

факти пересування, пошкодження та ведення бойових дій у житлових кварталах;

факти захоплення/пограбування вашого майна;

факти пошкодження медичного транспорту та позбавлення доступу до медичної допомоги;

факти фізичного насильства, позбавлення волі громадянського населення окупантом;

використання окупантом цивільного одягу, однобудів та військових емблем;

використання цивільної інфраструктури у військових цілях під прикриттям цивільних.

01:30 З Криму вийшли 11 транспортних кораблів із російським десантом. Найімовірніше, вони прямують у бік Одеси. Радник голови ВП Олексій Арестович уточнив, що окупанти намагатимуться висадити свій десант на материкову Україну.

01:21 Над Вінницькою областю збили дві крилаті ракети російських окупантів Вони летіли у бік Гущинця. Одна ракета впала у лісі, а інша – у Гущинцях на житлову будівлю. На щастя, ніхто не постраждав.

00:52 Колишні президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко звернулися до українського народу. Вони заявили, що українці лише за чотири дні знищили стереотип про "велич" РФ.

"За ці дні, повні героїзму та болю, ви повністю знищили віковий міф про так звану велич Росії. Всі разом ми переможемо. Ми вистоємо. Росія заплатить за свої злочини. Слава Україні! Героям слава!" – йдеться у зверненні.

00:34 Українські захисники знищили колону техніки російських окупантів "на одному із найгарячіших напрямків". РФ втратила 2 танки, 8 БТРів та 12 автомобілів.

"Гірські штурмовики завжди привітно приймають непроханих гостей. Ми готові перетворити нудну подорож окупанта на феєричну, яскраву пригоду, яку ворог ніколи не забуде. Звичайно, якщо виживуть", – повідомили у 128 окремій гірничо-штурмовій Закарпатській бригаді.

00:24 Мер Житомира Сергій Сухомлін наказав, що дозволяє карати грабіжників прямо на місці. По мародер можна навіть відкривати вогонь.

"Поліція, нацгвардія, загони тероборони отримали наказ – не затримувати. Можна просто стріляти на місці. Мародерства у місті не буде. Усі отримали наказ – стріляти на місці" , – сказав Сухомлін.