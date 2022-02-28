В Харькове оккупанты убили девять человек, среди них трое – детей

Российские наемники стреляют по мирному населению

Боевикам безразлично, что из-за их действий гибнет мирное население/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Харькове российские оккупанты продолжают убивать мирное население. Из-за обстрела "градами" погибли люди, среди них – дети.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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Из-за обстрела "градами" погибли девять мирных жителей, среди них – трое детей. 37 человек получили ранения. Кроме того, было разрушено 87 жилых домов.

"Это не просто война, это убийство украинского народа", – сказал мэр Харькова Игорь Терехов.

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