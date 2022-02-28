Тиша тривала лише кілька годин. У Києві та Харкові чути вибухи

Окупанти знову обстрілюють столицю та Харків – українські захисники відбивають атаки супротивника

Окупанти відновили обстріли / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві та Харкові знову лунають вибухи. У Мережі пишуть, що це працює українська система протиповітряної оборони (ППО).

Про це написали у Держспецзв'язку.

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"У Києві та Харкові знову лунають вибухи. До цього протягом декількох годин в українській столиці було спокійно", – йдеться у повідомленні.

У місцевих Telegram-каналах Харкова пишуть, що у місті працює українська система ППО. Наші захисники відбивають атаки російських окупантів.

Обережно! На записах є ненормативна лексика!

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"Харків Life" уточнює, що російські війська нібито обстрілюють аеропорт та житлові квартали міста. Поки що офіційного підтвердження цьому немає.

Ситуація в Україні 28 лютого