Тиша тривала лише кілька годин. У Києві та Харкові чути вибухи

У Києві та Харкові знову лунають вибухи. У Мережі пишуть, що це працює українська система протиповітряної оборони (ППО).
Про це написали у Держспецзв'язку.
"У Києві та Харкові знову лунають вибухи. До цього протягом декількох годин в українській столиці було спокійно", – йдеться у повідомленні.
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У місцевих Telegram-каналах Харкова пишуть, що у місті працює українська система ППО. Наші захисники відбивають атаки російських окупантів.
Обережно! На записах є ненормативна лексика!
"Харків Life" уточнює, що російські війська нібито обстрілюють аеропорт та житлові квартали міста. Поки що офіційного підтвердження цьому немає.
Ситуація в Україні 28 лютого
- З Криму вийшли 11 транспортних кораблів із російським десантом. Найімовірніше, вони прямують у бік Одеси. Радник голови ВП Олексій Арестович уточнив, що окупанти намагатимуться висадити свій десант на материкову Україну.
- Над Вінницькою областю збили дві крилаті ракети російських окупантів. Вони летіли у бік Гущинця.
- Українські захисники знищили колону техніки російських окупантів "на одному із найгарячіших напрямків". РФ втратила 2 танки, 8 БТРів та 12 автомобілів.
- Мер Житомира Сергій Сухомлин дозволив карати грабіжників прямо на місці. По мародер можна навіть відкривати вогонь.