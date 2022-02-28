Мародерів у Житомирі розстрілюватимуть – мер наказав

"Всі отримали наказ, стріляти на місці"

Сухомлін готовий перемогти пограбування радикальним способом / Колаж "Сьогодні"

Воєнний час вимагає рішучіших дій, щоб ситуація не виходила з-під контролю. Міський голова Житомирської міської ради заявив про наказ, що дозволяє карати грабіжників прямо на місці. Причому мародерам можна відкривати вогонь.

Відповідне попередження мер міста Сергій Сухомлин розмістив на своїй сторінці у Фейсбуці.

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Найвища міра

"У районі Кришні затримали кілька людей, які намагалися залізти до крамниці. Я всіх попереджаю: поліція, нацгвардія, загони тероборони отримали наказ не затримувати. Можна просто стріляти на місці. Мародерства у місті не буде. Усі отримали наказ – стріти на місці" , – повідомив спокійним голосом Сухомлин.

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