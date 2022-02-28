Це геноцид українського народу! Голова Харківської ОДА про варварські обстріли "Градами"

Ведуться обстріли в районах Олексіївка, Салтівка, Павлопіль

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти обстрілюють житлові райони Харкова, де немає критичної інфраструктури.

Про це заявив у себе на сторінці у Telegram голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов.

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"Геноцид українського народу"

"Те, що зараз відбувається у Харкові, – це військовий злочин! Це геноцид українського народу. Російський ворог обстрілює цілі житлові райони Харкова, де немає критичної інфраструктури, де немає позицій ЗСУ, в які могли б цілитися росіяни. Ведуться обстріли в районах Олексіївка, Салтівка, Павлопіль", – написав він.

За словами Синєгубова, в місті гинуть десятки мирних жителів:

"Це відбувається вдень, коли люди вийшли в аптеки, за продуктами, за питною водою. Це гріх. Росія використовує важку артилерійську зброю! Через обстріли, які ведуться досі, не можемо навіть задіяти вчасно рятувальні служби та ліквідувати наслідки. Тільки цієї хвилини 11 загиблих, десятки поранених. Ми приносимо співчуття загиблим".

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Обстріл Харкова

Вдень 28 лютого розпочався жорстокий обстріл житлових кварталів Харкова. В результаті десятки людей загинули та ще сотні поранені.

Ворог обстріляв спальні райони міста – Салтівку, ХТЗ, Клочківську, район Павлового поля та інші. Місцеві жителі із вулиці Отакара Яроша розповіли, що їх обстрілювали касетними бомбами. Є загиблі та поранені. Точна кількість невідома, повідомили під час єдиного інформаційного марафону на українських телеканалах.

Обстріл триває, але Харків лишається під контролем України. У місті оголошено тривогу. Усі, хто встигли втекти, сидять в укриттях.

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