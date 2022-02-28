Это геноцид украинского народа! Глава Харьковской ОГА о варварских обстрелах "Градами"

Ведутся обстрелы в районах Алексеевка, Салтовка, Павлополь

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты обстреливают жилые районы Харькова, где нет критической инфраструктуры.

Об этом заявил у себя на странице в Telegram глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.

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"Геноцид украинского народа"

"То, что сейчас происходит в Харькове, – это военное преступление! Это геноцид украинского народа. Российский враг обстреливает целые жилые районы Харькова, где нет критической инфраструктуры, где нет позиций ВСУ, в которые могли бы целиться россияне. Ведутся обстрелы в районах Алексеевка, Салтовка, Павлополь", – написал он.

По словам Синегубова, в городе погибают десятки мирных жителей:

"Это происходит днем, когда люди вышли в аптеки, за продуктами, за питьевой водой. Это грех. Россия использует тяжелое артиллерийское оружие! Из-за обстрелов, которые ведутся до сих пор, не можем даже задействовать вовремя спасательные службы и ликвидировать последствия. Только в эту минуту 11 погибших, десятки раненых. Мы приносим соболезнования погибшим".

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Обстрел Харькова

Днем 28 февраля начался жестокий обстрел жилых кварталов Харькова. В результате десятки человек погибли и еще сотни ранены.

Враг обстрелял спальные районы города – Салтовку, ХТЗ, Клочковскую, район Павлова поля и другие. Местные жители с улицы Отакара Яроша рассказали, что их обстреливали кассетными бомбами. Есть погибшие и раненые. Точное количество неизвестно, сообщили во время единого информационного марафона на украинских телеканалах.

Обстрел идет, но Харьков остается под контролем Украины. В городе объявлена тревога. Все, кто успели скрыться, сидят в укрытиях.

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