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Сгорели заживо. В Харькове от обстрелов "Градами" погибла целая семья (видео)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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28 февраля, 15:18
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В Харькове погибла семья
В Харькове погибла семья / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские войска уже несколько часов обстреливают Харьков. От обстрела "Градами" по жилому массиву погибла целая семья.

Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко в Telegram.

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Известно, что семья погибла при передвижении по городу в автомобиле. Именно в это время продолжаются переговоры.

"При обстреле градами жилого массива Харькова в машине погибла семья. Все это во время переговоров. Ада для вас мало, твари", – написал Цаплиенко.

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Обстрел Харькова

Днем 28 февраля начался жестокий обстрел жилых кварталов Харькова. В результате десятки человек погибли и еще сотни ранены.

Враг обстрелял спальные районы города – Салтовку, ХТЗ, Клочковскую, район Павлова поля и другие. Местные жители с улицы Отакара Яроша рассказали, что их обстреливали кассетными бомбами. Есть погибшие и раненые. Точное количество неизвестно, сообщили во время единого информационного марафона на украинских телеканалах.

Обстрел идет, но Харьков остается под контролем Украины. В городе объявлена тревога. Все, кто успели скрыться, сидят в укрытиях.

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