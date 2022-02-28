Сгорели заживо. В Харькове от обстрелов "Градами" погибла целая семья (видео)

Российские войска уже несколько часов обстреливают Харьков. От обстрела "Градами" по жилому массиву погибла целая семья.
Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко в Telegram.
Известно, что семья погибла при передвижении по городу в автомобиле. Именно в это время продолжаются переговоры.
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"При обстреле градами жилого массива Харькова в машине погибла семья. Все это во время переговоров. Ада для вас мало, твари", – написал Цаплиенко.
Обстрел Харькова
Днем 28 февраля начался жестокий обстрел жилых кварталов Харькова. В результате десятки человек погибли и еще сотни ранены.
Враг обстрелял спальные районы города – Салтовку, ХТЗ, Клочковскую, район Павлова поля и другие. Местные жители с улицы Отакара Яроша рассказали, что их обстреливали кассетными бомбами. Есть погибшие и раненые. Точное количество неизвестно, сообщили во время единого информационного марафона на украинских телеканалах.
Обстрел идет, но Харьков остается под контролем Украины. В городе объявлена тревога. Все, кто успели скрыться, сидят в укрытиях.
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