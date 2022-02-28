"Пошел на переговоры с врагом": на Харьковщине задержали мэра-коллаборанта

Вместе с мэром задержали троих его сообщников

/ Фото: Коллаж: Сегодня

В Харьковской области по обвинению в государственной измене задержали мэра города Пивденное Александра Брюханова.

Об этом сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации Олег Синегубов.

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Всместе с Брюхановым был задержан его заместитель, руководитель местного райотдела полиции и участковый инспектор.

Александр Брюханов, фото – Facebook

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"Это для понимания тем, кто до сих пор не понял, что у нас война, и позволяет переговоры с врагом! Мы не дадим сдавать ни одного сантиметра нашей земли", – подчеркнул глава Харьковской ВГА.

По его словам, военные предупреждают, что задержанием они проявили лояльность, а в дальнейшем расстреливать будут на месте.

Мэр Купянска перешел на службу к оккупантам

На Харьковщине мэр Купянска Геннадий Мацегора остался на службе, когда войска РФ вошли в город.

"Четыре дня назад город покинули все: СБУ, прокуратура, военкомат, отряд теробороны. Мы остались сами. Я со своими подчиненными и райотдел полиции, который до последнего момента находился и находится рядом со мной", – сказал Мацегора.

Он отметил, что это лично его решение.

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