Згоріли живцем. У Харкові від обстрілів "Градами" загинули ціла родина (відео)

Снаряд влучив в автомобіль з людьми, в результаті чого машина спалахнула

В Харкові загинула родина / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські війська вже кілька годин обстрілюють Харків. Від обстрілу "Градами" по житловому масиву загинула ціла родина.

Про це повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко в Telegram.

Реклама

Відомо, що родина загинула під час пересування по місту в автомобілі. Саме в цей час тривають переговори.

"Під час обстрілу градами житлового масиву Харкова в автівці загинула родина. Все це під час перемовин. Пекла для вас замало, тварюки", - написав Цаплієнко.

Реклама

Обстріл Харкова

Вдень 28 лютого почався жорстокий обстріл житлових кварталів Харкова. У результаті десятки людей загинули та ще сотні поранені.

Ворог обстріляв спальні райони міста – Салтівку, ХТЗ, Клочківську, район Павлового поля та інші. Місцеві жителі з вулиці Отакара Яроша розповіли, що їх обстрілювали касетними бомбами. Є загиблі та поранені. Точна кількість наразі невідома, повідомили під час єдиного інформаційного марафону на українських телеканалах.

Обстріл триває, але Харків залишається під контролем України. В місті оголошена тривога. Всі, хто встигли сховатися, сидять в укриттях.

Реклама

Раніше ми писали: