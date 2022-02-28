Згоріли живцем. У Харкові від обстрілів "Градами" загинули ціла родина (відео)

Російські війська вже кілька годин обстрілюють Харків. Від обстрілу "Градами" по житловому масиву загинула ціла родина.
Про це повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко в Telegram.
Відомо, що родина загинула під час пересування по місту в автомобілі. Саме в цей час тривають переговори.
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"Під час обстрілу градами житлового масиву Харкова в автівці загинула родина. Все це під час перемовин. Пекла для вас замало, тварюки", - написав Цаплієнко.
Обстріл Харкова
Вдень 28 лютого почався жорстокий обстріл житлових кварталів Харкова. У результаті десятки людей загинули та ще сотні поранені.
Ворог обстріляв спальні райони міста – Салтівку, ХТЗ, Клочківську, район Павлового поля та інші. Місцеві жителі з вулиці Отакара Яроша розповіли, що їх обстрілювали касетними бомбами. Є загиблі та поранені. Точна кількість наразі невідома, повідомили під час єдиного інформаційного марафону на українських телеканалах.
Обстріл триває, але Харків залишається під контролем України. В місті оголошена тривога. Всі, хто встигли сховатися, сидять в укриттях.
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