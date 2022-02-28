Харків жорстоко обстріляли із "Градів", загинули десятки мирних жителів (фото, відео)

У Харкові обстріляли мирне населення з Градів. У результаті десятки людей загинули та ще сотні поранені.
Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко в Facebook.
"Харків щойно масовано обстріляно з Градів. Десятки загиблих і сотні поранених! Цей жах має побачити весь світ! Смерть окупантам!" - підписав він відео, опубліковане у Facebook.
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Обстріл триває вже більше двох годин. Жителі міста, які встигли сховатися, сидять в укриттях.
Деталі
Ворог обстріляв спальні райони міста – Салтівку, ХТЗ, Клочківську, район Павлового поля та інші. Місцеві жителі із вулиці Отакара Яроша розповіли, що їх обстрілювали касетними бомбами. Є загиблі та поранені. Точна кількість наразі невідома, повідомили під час єдиного інформаційного марафону на українських телеканалах.
Обстріл триває, але Харків залишається під контролем України.
Результати обстрілу Харкова. Фото: Труха Харків
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