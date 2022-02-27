Жоден боєць ЗСУ не склав зброю – голова Харківської ОДА

Усі українські військові на своїх бойових позиціях

У Харкові продовжують знищувати ворога / Фото: Колаж: Сьогодні

Жоден боєць Збройних Сил України не склав зброї. Про це заявив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, пише Держспецзв'язкок.

Так він відреагував на російський фейк про те, що на Харківщині затримано 302-й зенітний полк.

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"Це фейк! Росія намагається похитнути віру в наші сили. Але нічого не вийде!", – заявив Синєгубов.

Крім того, він додав, що наші бійці борються до останнього:

"Всі українські військові на своїх бойових позиціях захищаємо рідну Харківщину та знищуємо ворога".

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Запеклі бої за Україну

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що ворог знизив темпи наступу, але продовжує спроби закріпитись на деяких напрямках. Російські військові деморалізовані, є факти дезертирства та відмови воювати.

А ось ніч видалася для Харкова та Києва важкою. Харків зазнав сильних обстрілів, спалахнув газопровід. А під Києвом окупанти вдарили крилатими та балістичними ракетами по Василькову, де підірвали нафтобазу.

У Полтавській області українські військові разом із теробороною знищили 200 одиниць техніки РФ.