Ни один боец ВСУ не сложил оружие – глава Харьковской ОГА

Все украинские военные на своих боевых позициях

В Харькове продолжают уничтожать врага / Фото: Коллаж: Сегодня

Ни один боец Вооруженных Сил Украины не сложил оружие. Об этом заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, пишет Госспецсвязи.

Так он отреагировал на российский фейк о том, что в Харьковской области задержан 302-й зенитный полк.

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"Это фейк! Россия пытается поколебать веру в наши силы. Но ничего не получится!" – заявил Синегубов.

Кроме того, он добавил, что наши бойцы сражаются до последнего:

"Все украинские военные на своих боевых позициях, защищаем родную Харьковщину и уничтожаем врага".

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Ожесточенные бои за Украину

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что враг снизил темпы наступления, но продолжает попытки закрепиться на некоторых направлениях. Российские военные деморализованы, есть факты дезертирства и отказа воевать.

А вот ночь выдалась для Харькова и Киева тяжелой. Харьков подвергся сильным обстрелами, загорелся газопровод. А под Киевом оккупанты ударили крылатыми и баллистическими ракетами по Василькову, где подорвали нефтебазу.

В Полтавской области украинские военные вместе с теробороной уничтожили 200 единиц техники РФ.