Ни один боец ВСУ не сложил оружие – глава Харьковской ОГА

Ни один боец Вооруженных Сил Украины не сложил оружие. Об этом заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, пишет Госспецсвязи.
Так он отреагировал на российский фейк о том, что в Харьковской области задержан 302-й зенитный полк.
"Это фейк! Россия пытается поколебать веру в наши силы. Но ничего не получится!" – заявил Синегубов.
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Кроме того, он добавил, что наши бойцы сражаются до последнего:
"Все украинские военные на своих боевых позициях, защищаем родную Харьковщину и уничтожаем врага".
Ожесточенные бои за Украину
Генеральный штаб ВСУ сообщает, что враг снизил темпы наступления, но продолжает попытки закрепиться на некоторых направлениях. Российские военные деморализованы, есть факты дезертирства и отказа воевать.
А вот ночь выдалась для Харькова и Киева тяжелой. Харьков подвергся сильным обстрелами, загорелся газопровод. А под Киевом оккупанты ударили крылатыми и баллистическими ракетами по Василькову, где подорвали нефтебазу.
В Полтавской области украинские военные вместе с теробороной уничтожили 200 единиц техники РФ.