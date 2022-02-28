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СЬОГОДНІ Новини України

Війна стала Європейською, її нарешті усвідомили – Резніков

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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28 лютого, 07:17
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Країни допомагають українцям, як своїм
Олексій Резніков (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Олексій Резніков (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до українців зі словами подяки та гордості.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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"96 годин спротиву. 4 доби звитяги, мужності, самовідданості і віри. Час захоплення співгромадянами, які тримають стрій поряд. Болю за тими, хто відав життя за Україну. Люті на ворога, який вбиває наших жінок та дітей, руйнує мирні міста. І впевненості у тому, що він буде покараний! Обов’язково покараний! Жорстко, невідворотньо" , – написав Резніков.

За його словами, учора відбувся справжній злам.

"Війна стала Європейською. Її нарешті усвідомили. Вже зараз пів Європи збирає, пакує, везе нам зброю та засоби бронезахисту. Коло держав, які надають реальну допомогу, значно збільшилося. Збільшилися його масштаби", – написав міністр оборони.

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Він додав, що Європа вже надала тимчасовий притулок десяткам тисяч тих, кого ми хочемо зберегти найбільше – нашим малюкам та їхнім мамам.

"Без усяких формальностей. Як своїм. Зараз на заході у нас насправді немає кордону. Але підтримка є і на півдні, і на Далекому Сході, і за Атлантикою. Все це – заслуга наших захисників і захисниць, усього українського народу. Який відмовився коритися оскаженілому тирану. І який неодмінно переможе. Україна переможе! Слава Україні!" – йдеться у повідомленні.

Ситуація в Україні 28 лютого

  • П'ятий день вторгнення Росії в Україну почався трохи спокійніше, ніж у попередні ночі. У Харкові та Києві чули звуки вибухів, у низці міст лунали сирени, але інформації про обстріл не було. Близько 5-ї ранку ситуація змінилася – стало відомо, що ракета РФ влучила у житловий будинок у Чернігові. Тим часом президент України продовжує спілкуватися зі світовими лідерами про напад РФ.
  • Цієї ночі окупанти намагалися прорвати оборону Києва, але їхні спроби були марними. Українські військові знищили колони техніки окупанта, ворог зазнав великих втрат особового складу. Російські війська деморалізовані та виснажені.

  • У Пентагоні відповіли на погрози президента РФ про ядерну зброю. На сайті Міноборони США написали, що це був непотрібний крок з боку Путіна, тому що Росія ніколи не наражалася на загрозу з боку НАТО і точно не з боку України.

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  • Президент США Джо Байден проведе телефонну розмову з союзниками США, щоб обговорити ситуацію в Україні та їхню скоординовану відповідь. Це будуть треті переговори, які ініціював Байден.

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