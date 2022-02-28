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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Первый пошел — Украина получила от Илона Маска оборудование для космического интернета

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28 февраля, 23:19
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Мы готовимся войти в команду 25 стран, где работает Starlink
С таким оборудованием Украина имеет шанс догнать передовые "цифровые" страны / Коллаж "Сегодня"
С таким оборудованием Украина имеет шанс догнать передовые "цифровые" страны / Коллаж "Сегодня"

Украина все ближе к тому моменту, когда она станет одной из немногих стран в мире, покрытой спутниковым интернетом Starlink. В Киев прибыла первая партия станций спутникового интернета StarLink, который сегодня доступен всего лишь в 25 странах.

Приятную новость рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на своей странице в телеграм.

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"Первая партия станций спутникового Интернета StarLink прибыла в Украину! Спасибо Илоне Маске и всем партнерам свободной Украины! Продолжаем борьбу на всех фронтах!", — написал Федоров.

Что произошло

  • Всего лишь 26 февраля Михаил Федоров обратился к американскому бизнесмену Илону Маску с предложением подключить нас к спутниковому интернету.
  • Через сутки американский бизнесмен дал позитивный ответ.
  • Starlink является глобальной спутниковой системой, разворачиваемой компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в Интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным.
  • В 2020 году SpaceX начала предоставлять коммерческие услуги доступа в Интернет в северной части США и Канаде. По состоянию на январь 2022 года число пользователей бета-тестеров Starlink достигло 145 тыс. в 25 странах мира.

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