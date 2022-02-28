"Бердянськ – це Україна": окупанти поїхали, не витримавши тиску містян

На вулицю вийшло до тисячі людей

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Зранку біля Бердянської міської ради, зайнятої російськими окупантами, зібралося кілька десятків українців.

Про це в себе в Telegram написав радник глави МВС Антон Геращенко.

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"Росіяни, пішли нах*й"

"Почали співати Гімн України. Народ почав підходити все більше і більше", – зазначив він.

Потім люди почали скандувати: "Бердянськ – це Україна!".

"Людей зібралося під тисячу. Потім (вони почали) скандувати: "Росіяни, пішли нах*й!". І потім російські окупанти сіли в машину і поїхали нах*й".

Окупанти зайняли територію колишнього аеропорту Бердянськ

На околиці Бердянська зайшли окупаційні війська, повідомляє міськрада.

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"Ворожа військова техніка зайняла територію колишнього аеропорту Бердянськ", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Бердянську 28 лютого під стінами виконкому зібрався натовп місцевих жителів. Вони вимагають від армії РФ залишити місто.

Люди вийшли з основними вимогами – звільнити адміністративні будинки та залишити Бердянськ.

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