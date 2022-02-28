"Бердянск – это Украина": оккупанты уехали, не выдержав давления горожан

С утра у Бердянского городского совета, занятого российскими оккупантами, собралось несколько десятков украинцев.
Об этом у себя на странице в Telegram написал советник главы МВД Антон Геращенко.
"Русские, пошли нах*й"
"Начали петь Гимн Украины. Народ стал подходить все больше и больше", – отметил он.
Потом люди начали скандировать "Бердянск – это Украина!".
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"Людей собралось под тысячу. Потом (они начали) скандировать: "Русские, пошли нах*й!". И потом русские оккупанты сели в машину и поехали нах*й".
Оккупанты заняли территорию бывшего аэропорта Бердянск
На окраины Бердянска зашли оккупационные войска, сообщает горсовет.
"Вражеская военная техника заняла территорию бывшего аэропорта Бердянск", – говорится в сообщении.
Напомним, в Бердянске 28 февраля под стенами исполкома собралась толпа местных жителей. Они требуют от армии РФ покинуть город.
Люди вышли с основными требованиями – освободить административные здания и покинуть Бердянск.