Сопротивление нарастает: жители Бердянска потребовали от оккупантов убраться

В Бердянске Запорожской области 28 февраля под стенами исполкома собралась толпа местных жителей, они требуют от армии РФ покинуть город.
Как сообщает пресс-служба Запорожской облгосадминистрации, по состоянию на 13:00 войска РФ находятся на территории города и в зданиях исполкома и Нацполиции.
Они передвигаются по городу на военной технике, а в окрестностях города находится вооружение.
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Прямо сейчас у здания исполкома проходит мирный митинг. Люди вышли с основными требованиями – освободить административные здания и покинуть город Бердянск.
Они стоят с украинской символикой, скандируют "Украина" и другие лозунги, поют гимн.
Мэр Бердянска отказался работать с оккупантами
В город накануне вошли российские войска и заняли админздания.
Мэр Александр Свидло на их условия не пошел и сменил "ставку", откуда продолжил выполнять свои обязанности.
"Нам было предложено продолжить свою работу, но под контролем вооруженных людей. Считаю данное предложение неприемлемым, поэтому мы всем составом оперативного штаба покинули здание исполкома, но продолжаем координировать работу оперативного штаба удаленно", – сообщил Свидло.