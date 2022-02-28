Сопротивление нарастает: жители Бердянска потребовали от оккупантов убраться

Горожане собрались на митинг

/ Фото: Коллаж: Сегодня

В Бердянске Запорожской области 28 февраля под стенами исполкома собралась толпа местных жителей, они требуют от армии РФ покинуть город.

Как сообщает пресс-служба Запорожской облгосадминистрации, по состоянию на 13:00 войска РФ находятся на территории города и в зданиях исполкома и Нацполиции.

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Они передвигаются по городу на военной технике, а в окрестностях города находится вооружение.

Прямо сейчас у здания исполкома проходит мирный митинг. Люди вышли с основными требованиями – освободить административные здания и покинуть город Бердянск.

Они стоят с украинской символикой, скандируют "Украина" и другие лозунги, поют гимн.

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Мэр Бердянска отказался работать с оккупантами

В город накануне вошли российские войска и заняли админздания.

Мэр Александр Свидло на их условия не пошел и сменил "ставку", откуда продолжил выполнять свои обязанности.