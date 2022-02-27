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Не будь як мер Куп'янська! Градоначальник не здав Бердянськ окупантам

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27 лютого, 22:11
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Олександр Свідло пішов працювати віддалено
Мер Бердянська відмовився працювати з окупантами / Колаж "Сьогодні"
Мер Бердянська відмовився працювати з окупантами / Колаж "Сьогодні"

На сході України склалася така ситуація, коли іноді наші міста тимчасово та частково опиняються під контролем російських окупантів, тих, хто вторгся на нашу територію 24 лютого. Проте фактично всі місцеві градоначальники продовжують боротьбу за свої міста, не поспішаючи вивішувати прапор Росії на муніципальні органи влади. Про те, що надія ще залишилася, заявив мер Бердянська (Запорізька область) Олександр Свідло в телеграмі.

Заява

Про ситуацію в місті:

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  • В місто увійшли російські війська, зайшли до адмінбудівель.
  • Мер на їхні умови не пішов і змінив ставку, звідки продовжить виконувати свої обов'язки.

"Дорогі бердянці. Кілька годин тому всі ми з вами стали свідками, як на територію міста зайшла важка військова техніка та озброєні солдати і почали просування по всій території нашого рідного міста. До останнього момента я перебував на своєму робочому місці в будівлі виконавчого комітету та разом з оперативним штабом (ми) керували і координували роботу всіх комунальних служб. Нещодавно в будівлю виконкому ввійшли озброєні люди та представилися солдатами російської армії, поінформували, що всі адміністративні будівлі перебувають під їхнім контролем і вони беруть під контроль будівлю виконкому. Нам було запропоновано продовжити свою роботу, але під контролем озброєних людей. Вважаю цю пропозицію неприйнятною, тому ми всім складом оперативного штабу покинули будівлю виконкому, але продовжуємо координувати роботу оперативного штабу віддалено", – повідомив Олександр Свідло.

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Обстановка

  • Четвертий день вторгнення Росії в Україну розпочався з потужних вибухів. Окупанти підірвали газопровід у Харкові, а у Василькові – нафтобазу.
  • ЄС ввів нові жорсткі санкції проти РФ – відключення від системи SWIFT, заморожування активів Центрального банку та обмеження для російських олігархів у Європі.
  • Міський голова Куп'янська Геннадій Мацегора, якого у 2020 році обрали від політичної партії "Опозиційна платформа – За життя", здав своє місто військам РФ.
  • Справжній українець на Балеарських островах (архіпелаг в Іспанії) провів "спецоперацію" зі знищення розкішної яхти ціною 7 мільйонів євро, яка належала одному з директорів російської компанії з виробництва зброї "Ростех".

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