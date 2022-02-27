Помстився за обстріл Києва. Українець затопив шикарну яхту топчиновника "Ростеху"

Суддя відпустив нового українського героя

Топовий чиновник "заплатив" за розбомблений будинок у Києві / Колаж "Сьогодні"

Боротьба українців за свою країну йде на всіх фронтах і навіть за кордоном. Стало відомо, що матрос із України затопив розкішну яхту ціною 7 мільйонів євро, яка належала одному з директорів російської компанії з виробництва зброї "Ростех".

Про це повідомляє газета Ultima Hora, що виходить на Балеарських островах (архіпелаг в Іспанії).

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На саме дно

Як повідомляють, на такий вчинок українець пішов тоді, коли побачив учора попадання російської ракети в житловий будинок у Києві на вул. Лобановського, 6-А.

"На Майорці в суботу, о 12:35, співробітники Цивільної гвардії заарештували українського моряка, якого звинувачують у частковому потопленні розкішної яхти вартістю близько 7 мільйонів євро, що базується в порту Адріано, у Кальвіа. Затриманий працював на яхті "Леді Анастасія" близько десяти років. Власником катера є громадянин Росії Олександр Міхеєв, який обіймав посаду голови російської гелікоптерної корпорації холдингу "Ростех". Все це випливає із заяви в суді заарештованого українського моряка", – повідомляє видання.

Свій вчинок моряк пояснив тим, що власник судна відповідає за виробництво зброї, за допомогою якої напали на її країну. Коли моряк побачив по телевізору російську крилату ракету в багатоквартирному будинку, він зрозумів, що це крилата ракета виробництва компанії його боса, і розлютився. У такому стані він повернувся на борт і вирішив помститися господареві.

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Відплата

Українець відкрив великий клапан у машинному відділенні та другий в іншому відсіку, де живе екіпаж. Він закрив паливні крани та вимкнув електрику, щоб не було витоку. Він наказав трьом членам екіпажу покинути яхту. Вони викликали поліцію і намагалися зупинити витік води разом з робітниками з Порт-Адріано. Коли приїхала поліція, моряк сказав їм: "Власник цього судна є злочинцем, який заробляє на життя продажем зброї, а тепер вони вбивають українців".

27 лютого українець постав перед судом та був звільнений без висунення звинувачень.

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