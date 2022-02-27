"Російський корабель, йди нах*й! У Грузії відмовилися заправляти судно РФ (відео)

Грузинські моряки відмовилися співпрацювати з кораблем Росії, який просив про допомогу

Діалог записували на відео / Колаж "Сьогодні"

Грузини відмовилися заправляти російський корабель і відповіли їм легендарними словами українських героїв.

Про це повідомляє радник глави МВС Антон Геращенко.

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Грузини відповіли: "Російський корабель, йди нах*й! Можете використовувати весла!"

"Україну підтримує весь світ!" – написав Антон Геращенко.

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"Російський корабель, йди нах*й!"

24 лютого у Держприкордонслужбі України повідомили, що російські окупанти захопили острів Зміїний.

Після обстрілу Зміїного з корабельних озброєнь та бойової авіації окупантів було зруйновано інфраструктуру на острові.

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До Мережі потрапили переговори українських прикордонників з росіянами. Російський корабель запропонував гарнізону острова Зміїний здатися, проте у відповідь окупанти почули: "Російський корабель, йди нах*й!"

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