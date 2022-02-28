В Сумской области уничтожили около 100 единиц техники оккупантов

В Сумской области в течение суток уничтожено сразу около 100 единиц техники российских оккупантов. Это произошло в Лебединском районе.
О своем канале в Тelegram сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
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"Около 100 танков, грады и бензовозы. Мы всадили по стоянке техники орков! Сумщина, Лебединский район. Слава всем причастным!" — написал Живицкий.
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