У Сумській області знищили близько 100 одиниць техніки окупантів

У Сумській області протягом доби знищено відразу близько 100 одиниць техніки російських окупантів. Це сталося в Лебединському районі
Про на своєму каналі у telegram повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
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"Близько 100 танків, гради та бензовози. Ми вгатили по стоянці техніки орків! Сумщина, Лебединський район. Цивільних не було. Слава всім причетним!" – написав Живицький.
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