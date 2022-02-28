У Сумській області знищили близько 100 одиниць техніки окупантів

Українські захисники продовжують знищувати ворогів

У РФ справжні проблеми/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Сумській області протягом доби знищено відразу близько 100 одиниць техніки російських окупантів. Це сталося в Лебединському районі

Про на своєму каналі у telegram повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

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"Близько 100 танків, гради та бензовози. Ми вгатили по стоянці техніки орків! Сумщина, Лебединський район. Цивільних не було. Слава всім причетним!" – написав Живицький.

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