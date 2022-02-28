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СЬОГОДНІ Новини України

Київ вводить комендантську годину: з якої години починають діяти заборони

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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28 лютого, 15:42
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Пересуватися пішки в комендантську годину – суворо заборонено
Комендантська година триватиме до 7 ранку
Комендантська година триватиме до 7 ранку / Фото: Колаж: Сьогодні

Комендантська година у Києві з сьогоднішнього дня триватиме з 20:00 до 07:00. Про це повідомляє пресслужба КМДА у Telegram-каналі.

У цей час пересуватися містом можуть виключно ті, хто має спецперепустку нового зразка Військового коменданта міста Києва.

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Перепустки, видані раніше, скасовуються.

Перепустки видаються лише для транспорту. Пересуватися пішки в комендантську годину – суворо заборонено!

Цивільніі особи, які перебуватимуть на вулиці в період комендантської години без спецперепустки, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога.

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️Під час комендантської години вийти з будинків можна у разі оголошення повітряної тривоги, щоб пройти у найближче укриття.

5-й день війни в Україні

З 28 лютого у Києві закінчилася жорстка комендантська година. З самого ранку біля магазинів почали вишиковуватися величезні черги.

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі каналу "Рада" повідомив, що магазини будуть відкриватися поступово, тому що за два дні, коли все було закрито, відпрацьовувалась логістика, щоб усе, що можливо, сьогодні доставити до магазинів.

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Крім того, тепер мародерів розстрілюватимуть не лише у Житомирі , але й у Охтирці. Причому дістанеться і підприємцям, які завищуватимуть ціни на продукти.

Київська міськадміністрація опублікувала режим роботи столичного метрополітену в умовах воєнного стану. На даний момент метро працює у режимі перевезень.

В Україні у складні часи активізувалася чимала кількість мародерів, які грабували квартири та будинки українців. Способи використовуються різноманітні. "Сьогодні" розповіло про деякі з них.

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