Як зараз працює метро в Києві: розклад та подробиці

Київська міськадміністрація опублікувала режим роботи столичного метрополітену в умовах воєнного стану. На цей час метро працює у режимі перевезень. Графік розміщено в Telegram-каналі КМДА.
Графік роботи 28 лютого
- Червона лінія: ст. "Шулявська" до ст. "Університет".
- Синя лінія: ст. "Героїв Дніпра" до ст. "Теремки". Без зупинки на станціях "Майдан Незалежності" та "Площа Льва Толстого".
- Зелена лінія: ст. "Сирець" до ст. "Видубичі. Без зупинки на станціях "Палац спорту", "Кловська", "Золоті ворота". Також працює ділянка "Славутич" – "Червоний хутір".
Орієнтовний інтервал руху: 40 хв.
Також у КМДА зазначили, що графік роботи може оперативно змінюватись за потребою, крім того, станції метро також продовжують працювати як укриття. Усі притулки Києва, включаючи станції метро, здатні в разі потреби вмістити понад 2,8 млн людей.
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Жителів міста закликали не виходити на вулицю та не пересуватися містом без необхідності.
27 лютого мер Києва Віталій Кличко заявив про те, що Київський метрополітен припиняє перевезення громадян.
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