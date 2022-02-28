У Чернігівській області військові РФ розстріляли цивільних в окупованому селищі

У смт Сосниця Чернігівської області російські окупанти почали розстрілювати місцеве населення. Також обстріляли місцевий підрозділ Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Про це повідомив глава Сосницької громади Андрій Портний у Facebook.
Спочатку російські військові почали стріляти у бік селища та підрозділу ДСНС. Потім з'явилася інформація, що без попереджувальних пострілів розстріляли автомобіль на об'їзній. Водій вчасно вистрибнув з автівки, завдяки цьому вижив. Авто згоріло повністю.
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Згодом окупанти вистрелили в голову місцевому прямо посеред Сосниці. Людина отримала вогнепальне поранення. Про загиблих не повідомляється.
"Бережіть себе, не наближайтесь до колон та бронетехніки ворога!!! По місту без нагальної потреби не пересуватись!" – попереджає місцева влада.
Ситуація в Україні 28 лютого
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