Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 🎒 Тривожна валізка 🇺🇦 Призов резервістів 🚨 Режим НС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Ніколи не пробачимо: у ЗСУ розповіли про військові злочини окупантів

Павло Заяць Павло Заяць
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
28 лютого, 10:15
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Російські війська використовують мирних жителів як живий щит
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста ракетами, від їхніх рук загинули 16 дітей.

Про це повідомив у Facebook головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

Реклама

За його словами, ворог перевершує сам себе в цинізмі та підлості.

"У бойових цілях було застосовано оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер". При цьому удару було завдано по мирному Житомиру. Використовує жінок і дітей як живий щит. Лупить з важкого озброєння по житлових об'єктах. У пекло війни посилає строковиків. Перевдягається у форму військовослужбовців ЗС України та використовує машини швидкої допомоги для прикриття диверсійної діяльності. Впритул розстрілює автомобіль із сім'єю", – перерахував головнокомандувач ЗСУ.

Залужний повідомив, що від початку відкритої збройної агресії від рук окупанта вже загинули 16 дітей.

"Ми цього ніколи не пробачимо!" – додав він.

Окупанти готуються прикриватися дітьми та жінками – МВС

Радник голови МВС Антон Геращенко заявив, що окупанти збираються використовувати мешканців Бучі як живий щит для прориву на Київ.

Реклама

"Росфашисти збирають у Бучі дітей та жінок. Кажуть, що хочуть їх евакуювати. Але насправді вони планують зробити їх живим щитом для прориву на Київ! Путін – військовий злочинець!" – зазначив він.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Вибуху на Подолі не було – роз'яснення ГУР Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Вторгнення Росії, п'ятий день. Ракетні удари окупантів, санкції та ядерну зброю в Білорусі. Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Російський рубль (₽)

0.3645

Євро (€)

33.17

Doodle Сьогодні
28 лютого. Уоллес Карозерс. Цього дня 87 років тому американець синтезував перше у світі синтетичне волокно – нейлон…
Історія дня - за хвилину
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Якою буде погода у лютому
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти