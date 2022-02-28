Окупанти розбомбили місто на Харківщині: постраждали житлові будинки та лікарня

У Балаклії місцеві жителі практично не виходять з укриттів

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Харківській області місто Балаклія в результаті бойових дій отпинилося відрізаним від Харкова.

Про це повідомили мер міста Іван Столбовий і голова Ізюмської районної адміністрації Степан Масельський.

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"Дві доби місто бомбили авіацією. Зруйновано будинки та військову частину. Жителі не виходили з укриттів. Аптеки не працюють, бо закінчилися ліки. Магазини сьогодні можливо не відкриються – після нічних обстрілів. Лікарню районну теж розбомбили, але всі медики продовжують працювати", – повідомили вони.

Місто з ночі без опалення, комунальники роблять все, що в їхніх силах. Утеплити розбомблені будинки людям потрібно самостійно.

У Харкові розбили ще одну колону техніки РФ

Раніше з'явилося відео знищеної ще однієї колони броньовиків РФ. Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко.

"У Харкові розбили ще одну колону російсько-фашистських окупантів. Русня здається в полон або розбігається після перших пострілів, як щури. Ховаються по під'їздах, горищах і підвалах. Харків – це наш Сталінград", – написав він.

Ситуація в Україні 28 лютого