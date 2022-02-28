Невиправна втрата вторгнення: окупанти знищили музей з картинами Приймаченко (відео)

Російські війська знищують не лише об'єкти інфраструктури, а й культурну спадщину

Окупанти знищили Історико-краєзнавчий музей у Іванкові. Фото Влади Литовченка

Російське вторгнення в Україну знищує численні об'єкти цивільного характеру та культурної спадщини в Україні. Про це повідомляє керівник Вишгородського історико-культурного заповідника Влада Литовченко.

"Ще однією з непоправних втрат історико-культурного надбання України є знищення агресором у ці пекельні для нашої країни дні Іванківського історико-краєзнавчого музею, де серед великої кількості цікавих експонатів та тематичних експозицій гордістю та прикрасою були роботи видатної української художниці Марії Приймаченко, яка народилася у с. Болотня Іванківського (зараз – Вишгородського) району Київської області", – розповіла Литовченко.

І це при тому, що Росія є членом ЮНЕСКО – організації, члени якої зобов'язалися вдаватися до всіх можливих засобів для збереження культурних цінностей.

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"Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко звернувся до ЮНЕСКО з проханням позбавити Росію статусу члена ЮНЕСКО та змінити країну-організатора 45-ї сесії Комітету Світової спадщини", – зазначає Литовченко.

Окупанти знищили літак "Мрія"

Внаслідок повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом був спалений один із найбільших та найпотужніших літаків у світі – АН-225 "Мрія" українського виробництва.

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Про це пише пресслужба Укроборонпрому.