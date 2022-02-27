Український літак "Мрія" знищили окупанти

Росія позначила "Мрію" як символ можливостей української авіації

"Мрію" знищили росіяни / Фото: Колаж: Сьогодні

Внаслідок повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом було спалено один з найбільших та найпотужніших літаків у світі – АН-225 "Мрія" українського виробництва.

Про це пише пресслужба Укроборонпрома.

Реклама

Російські окупанти знищили флагман української авіації – легендарний Ан-225 "Мрія". Це сталося на аеродромі "Антонов" у Гостомелі під Києвом, де був літак.

"Його відновлення коштуватиме понад 3 млрд доларів і потребуватиме тривалого часу. Україна докладе усіх зусиль, аби ці роботи оплатила держава-агресор", – йдеться у повідомленні.

Ан-225 "Мрія" – авіаційний гігант, на рахунку якого рекорди з перевезення максимального комерційного вантажу та найдовшого і найважчого в історії авіації моновантажу, вантажності.

Реклама

На жаль, сьогодні ці опції втрачені. Але їх буде відновлено. За орієнтовними підрахунками, на це знадобиться понад 5 років.

Ситуація в Україні 27 лютого

Четвертий день вторгнення Росії в Україну розпочався з потужних вибухів. Окупанти підірвали газопровід у Харкові, а у Василькові – нафтобазу. Проте є й добрі новини – ЄС запровадив нові жорсткі санкції проти РФ: відключення від системи SWIFT, заморожування активів Центрального банку та обмеження для російських олігархів у Європі.

Світові лідери не змогли домовитися про відключення Росії від SWIFT, повідомляє "Українська правда". У спільному рішенні держав ЄС та G7 йдеться, що тільки "окремі російські банки будуть видалені із системи SWIFT". Цей захід може підірвати стабільність конкретних банків, але на експортному потенціалі Росії не позначиться.

Жоден боєць Збройних сил України не склав зброї. Про це заявив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Війська окупантів увійшли до міста Куп'янська Харківської області. За інформацією на Facebook-сторінці Куп'янської міськради, мер міста провів переговори з росіянами, ворожа колона у супроводі поліції пересувається містом.

У Києві внаслідок обстрілу загинув шестирічний хлопчик. Дитину привезли до лікарні вже мертвою. Також серйозно постраждали ще двоє дітей та троє дорослих, їх доправили до лікарні "Охматдит".

Читайте також: