Украинский самолет "Мрія" уничтожили оккупанты

В результате воздушной атаки российских войск на аэропорт Гостомель под Киевом был сожжен один из самых крупных и мощных самолетов в мире – АН-225 "Мрія" украинского производства.
Об этом пишет пресс-служба Укроборонпрома.
Российские оккупанты уничтожили флагман украинской авиации – легендарный Ан-225 "Мрія". Это произошло на аэродроме "Антонов" в Гостомеле под Киевом, где находился самолет.
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"Его восстановление будет стоить более 3 млрд долларов и потребует длительного времени. Украина приложит все усилия, чтобы эти работы оплатило государство-агрессор. Россия обозначила "Мрію" как символ возможностей украинской авиации", – говорится в сообщении.
Ан-225 "Мрія" – авиационный гигант, на счету которого рекорды по перевозке максимального коммерческого груза и самого длинного и тяжелого в истории авиации моногруза, грузоподъемности.
К сожалению, сегодня эти опции утрачены. Но они будут возобновлены. По ориентировочным подсчетам, на это понадобится более 5 лет.
Ситуация в Украине 27 февраля
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