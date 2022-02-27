Украинский самолет "Мрія" уничтожили оккупанты

Россия обозначила "Мрію" как символ возможностей украинской авиации

"Мрію" уничтожили россияне / Фото: Коллаж: Сегодня

В результате воздушной атаки российских войск на аэропорт Гостомель под Киевом был сожжен один из самых крупных и мощных самолетов в мире – АН-225 "Мрія" украинского производства.

Об этом пишет пресс-служба Укроборонпрома.

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Российские оккупанты уничтожили флагман украинской авиации – легендарный Ан-225 "Мрія". Это произошло на аэродроме "Антонов" в Гостомеле под Киевом, где находился самолет.

"Его восстановление будет стоить более 3 млрд долларов и потребует длительного времени. Украина приложит все усилия, чтобы эти работы оплатило государство-агрессор. Россия обозначила "Мрію" как символ возможностей украинской авиации", – говорится в сообщении.

Ан-225 "Мрія" – авиационный гигант, на счету которого рекорды по перевозке максимального коммерческого груза и самого длинного и тяжелого в истории авиации моногруза, грузоподъемности.

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К сожалению, сегодня эти опции утрачены. Но они будут возобновлены. По ориентировочным подсчетам, на это понадобится более 5 лет.

Ситуация в Украине 27 февраля

Четвертый день вторжения России в Украину начался с мощных взрывов. Оккупанты взорвали газопровод в Харькове, а в Василькове – нефтебазу. Однако есть и хорошие новости – ЕС ввел новые жесткие санкции против РФ: отключение от системы SWIFT, замораживание активов Центрального банка и ограничение для российских олигархов в Европе.

Мировые лидеры не смогли договориться об отключении России от SWIFT, сообщает "Украинская правда". В совместном решении государств ЕС и G7 говорится, что только "отдельные российские банки будут удалены из системы SWIFT". Эта мера может подорвать стабильность конкретных банков, но на экспортном потенциале России никак не отразится.

Ни один боец Вооруженных сил Украины не сложил оружие. Об этом заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Войска оккупантов вошли в город Купянск Харьковской области. По информации на Facebook-странице Купянского горсовета, мэр города провел переговоры с россиянами, вражеская колонна в сопровождении полиции передвигается по городу.

В Киеве в результате обстрела погиб шестилетний мальчик. Ребенка привезли в больницу уже мертвым. Также серьезно пострадали еще двое детей и трое взрослых, их доставили в больницу "Охматдет".

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