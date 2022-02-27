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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Под Киевом сбили два вертолета оккупантов

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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27 февраля, 14:21
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Российские войска за три дня потеряли десятки вертолетов
/ Фото: Коллаж: Сегодня

К северу от Киева украинская противовоздушная оборона сбила два вертолета противника.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный журналист Андрей Цаплиенко.

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Потери оккупантов в войне против Украины

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр утром 27 февраля опубликовала суммарные ориентировочные потери России за трое предыдущих суток войны.

  • Самолеты 27
  • Вертолеты 26
  • Танки 146
  • Боевые бронированные машины 706
  • Пушки 49
  • ЗРК БУК 1
  • Град 4
  • Автомобильная техника 30
  • Цистерны 60
  • БПЛА ОТР 2
  • Корабли/катера 2
  • Средства ПВО
  • Личный состав ориентировочно 4300 (уточняется)

Бои под Киевом

Украина нанесла артиллерийский удар по вражеской технике в аэропорту Гостомель. Уничтожена легкобронированная техника, БМД и личный состав противника.

Утром в Буче снаряд попал в девятиэтажный жилой дом с последующим возгоранием. Пожар локализован. Предварительно жертв и пострадавших нет. Подразделения ГСЧС вынуждены были покинуть место происшествия в связи с обстрелами.

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В соцсетях публикуют кадры с горящим после обстрела домом.

Под Киевом 27 февраля взорван мост между Ирпенем и Бучей.

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Позже стало известно, что ВСУ отбили Ирпень у российских войск.

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