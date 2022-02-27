Под Киевом сбили два вертолета оккупантов

К северу от Киева украинская противовоздушная оборона сбила два вертолета противника.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный журналист Андрей Цаплиенко.
Потери оккупантов в войне против Украины
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр утром 27 февраля опубликовала суммарные ориентировочные потери России за трое предыдущих суток войны.
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- Самолеты 27
- Вертолеты 26
- Танки 146
- Боевые бронированные машины 706
- Пушки 49
- ЗРК БУК 1
- Град 4
- Автомобильная техника 30
- Цистерны 60
- БПЛА ОТР 2
- Корабли/катера 2
- Средства ПВО
- Личный состав ориентировочно 4300 (уточняется)
Бои под Киевом
Украина нанесла артиллерийский удар по вражеской технике в аэропорту Гостомель. Уничтожена легкобронированная техника, БМД и личный состав противника.
Утром в Буче снаряд попал в девятиэтажный жилой дом с последующим возгоранием. Пожар локализован. Предварительно жертв и пострадавших нет. Подразделения ГСЧС вынуждены были покинуть место происшествия в связи с обстрелами.
В соцсетях публикуют кадры с горящим после обстрела домом.
Под Киевом 27 февраля взорван мост между Ирпенем и Бучей.
Позже стало известно, что ВСУ отбили Ирпень у российских войск.