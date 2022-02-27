В Минобороны озвучили потери РФ в войне против Украины

Российские войска несут колоссальные потери

Войска РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила суммарные ориентировочные потери России за трое предыдущих суток (24, 25, 26 февраля) войны против Украины.

Данные она опубликовала в Facebook.

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Самолеты 27

Вертолеты 26

Танки 146

Боевые бронированные машины 706

Пушки 49

ЗРК БУК 1

Град 4

Автомобильная техника 30

Цистерны 60

БПЛА ОТР 2

Корабли/катера 2

Средства ПВО

Личный состав ориентировочно 4300 (уточняется)

"Информация ориентировочная и может уточняться, поскольку ее крайне сложно получать после боя, ведь командиры прежде всего сосредотачиваются на ведении боя. Кроме того, информацию мы можем получить только по завершению боя, а бои бывают крайне длительны во времени. Поступление данных может произойти на следующий день, а иногда и через день", – говорится в сообщении.

Кроме того, если бой продолжался ночью и начался в одну календарную дату, а завершился в другую, то довольно сложно отделить, в какие сутки произошли те или иные потери.

Ситуация в Украине 27 февраля