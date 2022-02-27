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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В Минобороны озвучили потери РФ в войне против Украины

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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27 февраля, 11:48
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Российские войска несут колоссальные потери
Войска РФ. Фото: коллаж "Сегодня"
Войска РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила суммарные ориентировочные потери России за трое предыдущих суток (24, 25, 26 февраля) войны против Украины.

Данные она опубликовала в Facebook.

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  • Самолеты 27
  • Вертолеты 26
  • Танки 146
  • Боевые бронированные машины 706
  • Пушки 49
  • ЗРК БУК 1
  • Град 4
  • Автомобильная техника 30
  • Цистерны 60
  • БПЛА ОТР 2
  • Корабли/катера 2
  • Средства ПВО
  • Личный состав ориентировочно 4300 (уточняется)

"Информация ориентировочная и может уточняться, поскольку ее крайне сложно получать после боя, ведь командиры прежде всего сосредотачиваются на ведении боя. Кроме того, информацию мы можем получить только по завершению боя, а бои бывают крайне длительны во времени. Поступление данных может произойти на следующий день, а иногда и через день", – говорится в сообщении.

Кроме того, если бой продолжался ночью и начался в одну календарную дату, а завершился в другую, то довольно сложно отделить, в какие сутки произошли те или иные потери.

Ситуация в Украине 27 февраля

  • Четвертый день вторжения России в Украину начался с мощных взрывов. Оккупанты подорвали газопровод в Харькове, а в Василькове – нефтебазу. Однако есть и хорошие новости – ЕС ввел новые жесткие санкции против РФ – отключение от системы SWIFT, замораживание активов Центрального банка и ограничение для российских олигархов в Европе.
  • Мировые лидеры не смогли договориться об отключении России от SWIFT, сообщает "Украинская правда". В совместном решении государств ЕС и G7 говорится, что только "отдельные российские банки будут удалены из системы SWIFT". Эта мера может подорвать стабильность конкретных банков, но на экспортный потенциал России никак не повлияет.
  • Ни один боец Вооруженных Сил Украины не сложил оружие. Об этом заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
  • Войска оккупантов вошли в город Купянск Харьковской области. По информации на Facebook-странице Купянского горсовета, мэр города провел переговоры с россиянами, вражеская колонна в сопровождении полиции передвигается по городу.
  • В Киеве в результате обстрела погиб шестилетний мальчик. Ребенка привезли в больницу уже мертвым. Также серьезно пострадали еще двое детей и трое взрослых, их доставили в больницу "Охматдет".

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