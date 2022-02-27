В Киеве в результате обстрелов РФ ранены дети, есть погибший (фото, 18+)

Путин убивает и калечит наших детей

Пострадали дети в Киеве. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве в результате обстрела российской армии погиб шестилетний мальчик. Его привезли в больницу уже мертвым. Также серьезно пострадали еще двое детей и трое взрослых.

Об этом сообщает ТСН в прямом эфире.

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Этот уличный бой длился достаточно долго. Пострадавших доставили в больницу "Охматдет".

"В настоящее время привезли пятеро пострадавших. К сожалению, один ребенок погиб до транспортировки в больницу. Один получил сложные ранения конечностей и головы, сейчас в операционной. Один ребенок получил легкие ранения пальца. И двое взрослых с ранениями средней тяжести. Сейчас им всем оказывается помощь", – сказал медицинский директор больницы Сергей Чернышук.

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