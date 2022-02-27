В Киеве в результате обстрелов РФ ранены дети, есть погибший (фото, 18+)

В Киеве в результате обстрела российской армии погиб шестилетний мальчик. Его привезли в больницу уже мертвым. Также серьезно пострадали еще двое детей и трое взрослых.
Об этом сообщает ТСН в прямом эфире.
Этот уличный бой длился достаточно долго. Пострадавших доставили в больницу "Охматдет".
Далее по теме
"В настоящее время привезли пятеро пострадавших. К сожалению, один ребенок погиб до транспортировки в больницу. Один получил сложные ранения конечностей и головы, сейчас в операционной. Один ребенок получил легкие ранения пальца. И двое взрослых с ранениями средней тяжести. Сейчас им всем оказывается помощь", – сказал медицинский директор больницы Сергей Чернышук.
Ситуация в Украине 26 февраля
- В результате войны России против Украины за более чем двое первых суток погибли 198 гражданских. Среди них трое детей. Кроме того, 1115 человек получили ранения разной степени тяжести. Среди них 33 ребенка.
- На окраине столицы киевляне устроили жесткий прием оккупантам: техника, которая шла на прорыв, попала под шквал коктейлей "Молотова".
- Кроме того, ночью в разных районах Киева шли перестрелки, местами гремели взрывы. На Троещине ВСУ отразили атаки на ТЭЦ-6, а в районе Берестейской ВСУ разгромили врага, который пытался штурмовать воинскую часть, где находится Генштаб.
- В Киеве по состоянию на 6:00 утра звуки стрельбы слышны в центре города, в частности на улице Богдана Хмельницкого, а также на Караваевых Дачах, Березняках и КПИ. При этом на Печерске звучат как автоматные очереди, так и взрывы.
- Мэр Киева заявил, что в столице нет российских военных, но много диверсионных групп. Столичные власти полностью остановили движение поездов, метро используется как убежище.
- Снаряд РФ попал в пункт захоронения радиоактивных отходов "Объединение Радон" в Киеве. Масштаб разрушений не могут оценить из-за постоянных обстрелов. По предварительной информации, угрозы населению нет.