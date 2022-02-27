У Міноборони озвучили втрати РФ у війні проти України

Російські війська зазнають колосальних втрат

Війська РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила сумарні орієнтовні втрати Росії за три попередні доби (24, 25, 26 лютого) війни проти України.

Дані вона опублікувала в Facebook.

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Літаки 27

Гелікоптери 26

Танки 146

Бойові броньовані машини 706

Гармати 49

ЗРК БУК 1

Град 4

Автомобільна техніка 30

Цистерни 60

БПЛА ОТР 2

Кораблі/катери 2

Засоби ППО

Особовий склад орієнтовно 4300 (уточнюється)

"Інформація орієнтовна і може уточнюватися, оскільки її вкрай складно отримувати після бою, адже командири насамперед зосереджуються на веденні бою. Крім того, інформацію ми можемо отримати лише після завершення бою, а бої бувають вкрай тривалі в часі. Надходження даних може статися на наступний день, а іноді і через день", – йдеться у повідомленні.

Крім того, якщо бій тривав уночі і почався в одну календарну дату, а завершився в іншу, то досить складно відокремити, в яку добу відбулися ті чи інші втрати.

Ситуація в Україні 27 лютого