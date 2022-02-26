У полоні у військових ЗСУ перебуває 300 окупантів – Арестович

В полоні в українських військових наразі знаходиться 300 російських солдатів-строковиків.
Про це під час брифінгу повідомив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович, передає Укрінформ.
"Нещасних хлопців-строковиків ми набрали понад триста осіб вже", – сказав Арестович.
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Арестович нагадав, що Міноборони створило "гарячу лінію" для родичів окупантів.
"Це наш жест доброї волі по відношенню до російських матусь, дітей яких божевільний путінський режим вбиває пачками в Україні", – зазначив Арестович.
За його словами, російські військовослужбовці почали масово здаватися в полон. Здаються навіть старші офіцери.
"Гаряча лінія" для родичів військових РФ
У Міністерстві оборони України відкрилась гаряча телефонна лінія для матерів, батьків, дружин, бабусь та дідусів російських окупантів, які прийшли в Україну зі зброєю, але були взяті в полон чи вбиті. Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко у Facebook.
Лінія називатиметься "Повернися живим з України!"
На цій гарячій лінії родичі російських військовослужбовців зможуть дізнатися про те, чи ще живі їхні рідні, чи взяті в полон, чи є поранення або вирішити питання про те, коли і як можна забрати тіло загиблого родича з території України.