У полоні у військових ЗСУ перебуває 300 окупантів – Арестович

Російські військовослужбовці почали масово здаватися в полон, здаються навіть старші офіцери

Деякі російські солдати в полоні в наших військових / Фото: Колаж: Сьогодні

В полоні в українських військових наразі знаходиться 300 російських солдатів-строковиків.

Про це під час брифінгу повідомив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович, передає Укрінформ.

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"Нещасних хлопців-строковиків ми набрали понад триста осіб вже", – сказав Арестович.

Арестович нагадав, що Міноборони створило "гарячу лінію" для родичів окупантів.

"Це наш жест доброї волі по відношенню до російських матусь, дітей яких божевільний путінський режим вбиває пачками в Україні", – зазначив Арестович.

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За його словами, російські військовослужбовці почали масово здаватися в полон. Здаються навіть старші офіцери.

"Гаряча лінія" для родичів військових РФ

У Міністерстві оборони України відкрилась гаряча телефонна лінія для матерів, батьків, дружин, бабусь та дідусів російських окупантів, які прийшли в Україну зі зброєю, але були взяті в полон чи вбиті. Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко у Facebook.

Лінія називатиметься "Повернися живим з України!"

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На цій гарячій лінії родичі російських військовослужбовців зможуть дізнатися про те, чи ще живі їхні рідні, чи взяті в полон, чи є поранення або вирішити питання про те, коли і як можна забрати тіло загиблого родича з території України.

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