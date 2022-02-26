Вторгнення Росії, третій день. Обстріл мирних жителів, спіймані диверсанти та комендантська година до понеділка – онлайн

Вранці ворожа ракета влучила у висотку на столичній Солом'янці, а під Херсоном розстріляли швидку

Колаж: "Сегодня"

Третій день вторгнення РФ в Україну розпочався з хороших новин – українські захисники знищили три російських літаки та три вертольоти. Проте українці провели тяжку ніч. Як і попереджав президент України Володимир Зеленський, ворог пішов на штурм українських міст, зокрема столиці. У Києві пройшли гарячі вуличні бої на проспекті Перемоги, в районі станції метро "Берестейська", де бійці ЗСУ знищили ворожу колону, і навіть у центрі – на вулиці Богдана Хмельницького. Сотні людей провели цю ніч у бомбосховищах.

Сайт "Сьогодні" веде онлайн-репортаж про всі події.

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26 лютого

20:46 Бійці ЗСУ розбили колону ворога під Сєверодонецьком, повідомив голова Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай.

20:22 У Києві в районі Повітрофлотського мосту, неподалік Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", йдуть вуличні бої..

20:14 У Чернігові місцеві жителі повідомляють, що окупанти на в'їздах до міста спеціально зливають пальне, щоб уникнути бойових зіткнень із ЗСУ.

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20:01 На жаль, у ці хвилини діти не лише з'являються на світ – просто зараз маленькі життя обриваються під обстрілами окупантів. Як повідомила у Telegram Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, з початку бойових дій під вогнем загарбників загинули п'ятеро дітей, ще 33 отримали поранення.

19:51 Ось уже четвертий маленький українець народився за останню добу під обстрілом російських окупантів. Як повідомила головний лікар Рівненського обласного перинатального центру Вікторія Єнікєєва, 16-річна мешканка колишнього Острозького району народила на світ здорового хлопчика. Сталося це у бомбосховищі лікарні – у дівчини почалися сутички буквально напередодні оголошення повітряної тривоги. Мама та дитина почуваються добре..

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19:36 На Столичній Солом'янці та Троєщині ведуться вуличні бої, чутно сигнал сирени протиповітряної оборони, розповідають місцеві жителі у соцмережах..

19:24 Кіберполіція України розробила спеціальний чат-бот для блокування каналів дезінформації у Telegram, YouTube, Facebook та Instagram. Тепер сюди можна скаржитися на всі ресурси, які публікують інформацію про місця дислокацій ЗСУ.

19:15 Українські війська підірвали залізничні вузли, які пов'язують українську залізницю із російськими залізницями, повідомили в "Укрзалізниці".

19:12 Російські військовослужбовці почали масово кидати техніку – у окупантів закінчується пальне та їжа. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

18:49 На Полтавщині місцеві жителі затримали диверсанта, який поранив ножем у спину молодого хлопця після того, як той упіймав його "на гарячому" за малюванням "міток" для наведення ракет. Герой зараз у лікарні, його життю нічого не загрожує. Також повідомляється про затримання диверсантів у Луцьку та Києві.

18:28 В акваторії Чорного моря російський корабель "дружнім вогнем" знищив свій військовий літак, повідомляє ВМС ЗС України.

18:16 Збройні сили України знищили колону ворога на Чернігівщині.

18:07 В акваторії Чорного моря зенітним ракетним підрозділом Повітряних сил ЗСУ знищено російського винищувача Су-30 СМ, повідомила пресслужба Командування ЗС ЗСУ у Facebook. Тільки за першу добу нападу РФ у повітряних боях противник втратив два винищувачі Су-30СМ. Їх знищили українські пілоти Су-27.

18:01 Оперативне командування "Північ" заявило на своїй сторінці у Facebook про захоплення у полон командира танкового батальйону Російської Федерації. Танк бранця був підбитий Збройними силами України, і він "дивом залишився живим".

"Командир танкового батальйону 35-ї мотострілецької бригади м. Олейськ Центрального військового округу армії РФ, майор Щеткін Леонід Петрович. Випускник Казанського військового танкового училища. Одружений, має двох дітей", – зазначили у командуванні.

17:47 На Харківщині російські окупанти на трасі Ізюм – Харків обстріляли пасажирський автобус із людьми. За словами голови Ізюмської РДА Степана Масельського, внаслідок обстрілу автобуса під Волоховим Яром один пасажир загинув, 14 отримали поранення. Про це повідомляє "Суспільне".

17:29 Як повідомили у Сумській військовій адміністрації, місто знову опинилося під обстрілом російських окупантів – з боку Косівщини загарбники б'ють Сумам "Градами". Міська влада закликає мешканців ховатися у бомбосховищі.

17:10 Під Херсоном окупанти розстріляли та підірвали автомобіль швидкої допомоги, яка везла пораненого. Водій швидкої та поранений згоріли живцем.

17:03 Народний депутат Дмитро Соломчук заявив у Facebook, що тепер за голову вбитого чи полоненого окупанта на Рівненщині даватимуть гроші. За словами нардепа, сума винагороди така:

за ліквідованого – 50 доларів;

за полоненого – 100 доларів.

"Планували великі винагороди, але вони того не варті. Адресу складу для їхнього штабелювання повідомимо", – додав Соломчук.

17:00 З цієї хвилини в Києві почалася комендантська година. Вона завершиться о 08:00 28 лютого у понеділок. Наразі рух власним транспортом, крім спецпропуску, заборонено, повідомляють у КМДА.

16:31 На Харківщині диверсанти представляються співробітниками Державної служби з надзвичайних ситуацій, щоб приникнути до бомбосховищ. При цьому, як повідомили у пресслужбі ДСНС Харківської області, відомство не проводить жодних перевірок.

16:10 У Новій Водолазі Харківської області місцеві жителі знешкодили БТР за допомогою коктейлів Молотова, повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Telegram.

16:03 У Харкові на вулиці Героїв Праці бомба впала прямо на зупинку громадського транспорту. За попередніми даними, є загиблий.

16:01 У Маріуполі російські окупанти продовжують масові обстріли міста. На даний момент кількість поранених досягла 58 осіб. Про це повідомив мер міста Вадим Бойченко, повідомляє УНІАН.

15:58 У Донецьку окупанти можуть підірвати ємності з хімічними речовинами, попередили у СБУ.

15:46 У місті Бахмач Чернігівської області місцеві жителі намагалися самостійно зупинити колону ворожої техніки та переконати російських військових припинити наступ на Київ. Відомо, що однією з центральних вулиць міста пройшло близько 65 одиниць військової техніки загарбників.

15:11 Ще один російський снаряд уразив житловий будинок на українській території. Трагедія сталася у селищі Бородянка Київської області, троє людей загинули. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України. За інформацією "Сьогодны", у зруйнованому будинку було шість осіб. Отже, цілком можливо, що під завалами перебувають ще троє, але підрозділам ДСНС довелося залишити місце події у зв'язку з обстрілами.

15:10 Внаслідок авіаудару по селищу Сартана, що прилягає до Маріуполя, загинули троє мирних жителів і троє поранені, серед них – дитина. Про це повідомив мер міста Вадим Бойченко.

15:03 У Києві на Повітрофлотському проспекті під час перевірки документів було вбито поліцейського. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. За його словами, вбивця у сірому Mitsubishi після інциденту втік.

14:27 Після обстрілу російських військ в Охтирській лікарні померла від отриманих ран семирічна дівчинка.

14:02 У Харкові схопили групу російських диверсантів, які готували провокацію у Харківському університеті Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. Про це повідомляється у місцевому Telegram-каналі. Своєю чергою, у Києві посібники окупантів залишають мітки на газових трубах житлових будинків для коригування вогню ворожої артилерії

Крім того, диверсійно-розвідувальна група була знешкоджена у Нікополі. Ряджені окупанти були переодягнуті у форму ЗСУ.

14:00 Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров запевнив , що в Україні не планується відключення зв'язку та закликав не довіряти інформації з недостовірних джерел

13:58 Внаслідок обстрілу ворожими "Градами" Чернігова виникла пожежа на останньому поверсі 9-поверхової висотки по вулиці Бєлова, 131. Також пошкоджені будинки на Пухової та Літній.

Фото: t.me/suspilnechernihiv

13:56 У соцмережах з'явилася інформація про те, що біля Старокостянтинівки Хмельницької області ППО ЗСУ збили ворожий літак СУ-25. Офіційного підтвердження поки що немає.

13:03 Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення щодо присвоєння звання Героя України саперу Скакуну Віталію Володимировичу посмертно. Скакун ціною свого життя підірвав міст у Генічеську, що зупинило просування військ загарбника.

13:36 Столична влада продовжила комендантську годину – з 26 лютого 2022 року вона діятиме з 17:00 до 08:00. У КМДА попередили, що мешканцям Києва не рекомендується перебувати на вулиці після того, як починає темніти.

"Такий час комендантської години вводиться до ранку 28 лютого", – повідомив мер Києва Віталій Кличко.

13:00 Внаслідок вибуху ракети, що потрапила до житлового будинку на проспекті Лобановського, 6А в Солом'янському районі Києва, двоє людей загинули і чотири отримали поранення. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Загинуло двоє ні в чому не винних киян, які мирно спали у себе вдома," – уточнив радник.

12:21 Україна вистояла цієї ночі і продовжує успішно відбивати атаки російських окупантів, заявив у своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

"Можу почати це звернення з доброї новини. Ми вистояли і успішно відбиваємо атаки ворога. Бої продовжуються у багатьох містах та районах держави. Але ми знаємо, що ми захищаємо країну, землю, майбутнє дітей", – сказав глава держави.

12:19 Жоден російський солдат не перетнув кордону Дніпропетровської області, заявив голова облради Микола Лукашук. Випадків мародерства чи висадки диверсійних груп також не зафіксовано.

12:00 Також повідомляється про затримання диверсанта у Харкові.

12:09 На кордоні із Придністров'ям затримали двох диверсантів, які фотографували українські військові об'єкти. Про це повідомила у Facebook депутат Одеської райради Ярослава Вітка.

Фото: facebook.com/yaroslava.vitko

11:49 Станиця Луганська перейшла під контроль "ЛНР" Про це повідомив у Facebook голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

11:36 Віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук звернулася із проханням до "Червоного хреста" допомогти вивезти з України тіла вбитих окупантів. Нагадаємо, що за даними на 6:00 загальна кількість загиблих військових РФ досягла 3,5 тисячі.

11:35 Гостомельський аеропорт піддається атакам вертольотів супротивника, повідомляють Користувачі мережі.

11:24 На трасі Київ-Житомир біля села Стоянка підірвано міст, повідомляє УНІАН. Проїзд житомирською трасою перекритий, потрапити зі столиці до Житомира неможливо. за інформації ДСНС, внаслідок обвалення мосту загинула дитина, чотири автомобілі постраждали.

11:19 Стала відома точна цифра втрат серед українських громадян. 198 людей загинули внаслідок бойових дій з моменту вторгнення російських військ в Україну. Про це повідомив у Facebook міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Від рук загарбників маємо 198 загиблих, з них – 3 дітей, 1115 поранених, серед яких 33 дитини", – уточнив Ляшко.

11:11 У Сумах відновилися бойові дії – ось уже понад годину бійці територіальної оборони ведуть вуличні бої. Відомо про затримання одного російського військового. За словами місцевих жителів, полонений плаче.

11:09 Держслужба спеціального зв'язку та захисту інформації поділилася інструкцією , як відрізнити російську та українську військову техніку

11:07 Близько 60 одиниць ворожої техніки наближається до міста Балаклія Харківської області. Про це повідомив мер міста Іван Столбовий. За його словами, техніка маркована триколорами та буквою Z.

11:02 Також стало відомо , що минулої ночі під Миколаєвом РФ спробувала висадити десант із моря, але окупанти зустріли вогонь української армії. Про це "Сегодня" повідомили в одній із місцевих військових частин. За словами нашого джерела, внаслідок бойового зіткнення було знищено близько 200 російських морпіхів.

10:58 Стало відомо, що минулої ночі бійці ЗСУ збили на Львівщині ворожий розвідувальний безпілотник. Про це повідомила прес-служба Бродівської міської ради у Facebook.

10:50 Російський спецназ захопив у Гостомелі військову частину №3017. Facebook нардеп Софія Федіна. Окупанти переодяглися у захоплену в розташуванні частини форму ЗСУ.

10:41 Під час пожежі складських приміщень на вулиці Волинській у Солом'янському районі столиці, що виникла від попадання ворожого снаряда, загинув охоронець одного зі складів. Про це повідомили у ДСНС.

10:33 Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, столичний метрополітен переходить у режим бомбосховища. Сьогодні поїзди не курсуватимуть.

10:24 Висотний будинок на столичному проспекті Лобановського, 6А, до якого потрапила ворожа ракета, може обрушитися, заявили у ДСНС. У відомстві попередили, що існує загроза руйнування 22 та 23 поверхів.

10:17 Мер Чернігова Владислав Атрошенко закликав городян приготуватись до вуличних боїв.

"Небайдужих чернігівців прошу прибути на місце дислокації територіальної оборони, отримати зброю та захищати наше місто зі зброєю в руках", – заявив мер у відеозвернення .

09:46 Бійці ЗСУ внаслідок тривалих боїв цієї ночі відбили Київську ГЕС у російських окупантів, повідомив міністр енергетики України Герман Глущенко. Facebook.

09:18 За словами мера Києва Віталія Кличка, на даний момент у столиці немає регулярних військ РФ. Бойові зіткнення минулої ночі відбувалися з диверсійними групами супротивника.

"Ранени, станом на 6:00 ранку, 35 осіб, з них двоє дітей", – заявив Кличко.

09:10 В мережі пишуть про те, що міська влада Харкова організувала безкоштовну роздачу хліба та печива біля станцій метро.

Фото: Telegram-канал Харків LIVE

09:02 Мер Броварів Ігор Сапожко закликав у Facebook городян, які планують сьогодні залишати вдома, вдягати на ліву руку жовті пов'язки. Передбачається, що таким чином можна ідентифікувати місцевих жителів – нагадаємо, що члени ДРГ часто використовують не лише уніформу ЗСУ, а й цивільний одяг. Але все ж таки Сапожко просить жителів Броварів не виходити на вулиці без нагальної потреби.

"Обмежте пересування містом та територією району ", – Закликав мер.

08:49 Як повідомив мер Херсона Ігор Колихаєв у Facebook місто знаходиться під контролем України. О 6:30 на маршрути вийшли тролейбуси, у місті безперебійне водопостачання, вирішується питання із забезпеченням городян продуктами. Поки йде війна, життя бере своє: минулої доби у бомбосховищах Херсона народилося двоє дітей. Це хлопчики – майбутні захисники батьківщини.

08:29 У мережі пишуть, що ворожі ракети обстрілюють територію столичного аеропорту "Жуляни". Внаслідок обстрілу одна з ракет потрапила до житлового будинку на проспекті Лобановського, 6А у Солом'янському районі Києва. Вибухом пошкоджено 17-й та 18-й поверхи. За попередньою інформацією ДСНС, жертв та постраждалих немає. Наразі відбувається евакуація мешканців.

08:12 Як повідомляє КМДА рух поїздів "червоної" гілки Київського метрополітену зупинено, станції працюють виключно в режимі укриття. Рух по "синій" та "зеленій" гілкам здійснюється без змін.

07:56 Штурм російськими військовими Василькова Київської області, який тривав усю ніч, закінчився перемогою ЗСУ. Про це повідомила мер міста Наталія Баласинович. Facebook.

07:29 У свою чергу Генштаб дав зведення втрат ворожої техніки станом на 6 ранку. Орієнтовні втрати російської армії складають:

літаки – 14 одиниць;

вертольоти – 8 од.;

танки – 102 од.;

ББМ – 536 од.;

гармат – 15 од.;

ЗРК БУК-1 од.

07:14 Наразі ситуація контрольована на всій території України. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телеканалу "Україна 24". За його словами, на даний момент взято в полон близько 200 ворожих солдатів, загальна кількість загиблих військових РФ сягає 3,5 тисячі.

06:30 Корабель Морської охорони ДПСУ "Григорій Куроп'ятников" був атакований російським безпілотником. Проте атака ворожого дрона з моря провалилася – морські прикордонники відкрили вогонь. Наразі корабель справний і продовжує нести службу в Чорному морі.

06:10 Станом на 6 ранку 26 лютого звуки стрілянини чути у центрі Києва, зокрема на вулиці Богдана Хмельницького, а також на Караваєвих Дачах, Березняках та КПІ. При цьому на Печерську лунають як автоматні черги, і вибухи.

06:04 Військову частину у районі метро "Берестейська" відстояли , а всі сили ворога, що атакували, розгромлені. Сухопутні війська ЗСУ уточнили, що 101-а бригада знищила колону: 2 легковики, 2 вантажівки з боєкомплектами, танк.

"Все спокійно, всіх поклали", – сказали у ЗСУ.

05:45 Уряд США готове евакуювати з Києва президента України Володимира Зеленського за необхідності, але глава держави відмовився.

05:37 Російські війська захопили трасу Кіпті – Бачевськ у Сумській області, яка з'єднує КПП біля кордону РФ із селом Кіпті у напрямку Києва. Окупанти заборонили виїзд на дорогу цивільному населенню. Наразі в регіоні відсутнє пасажирське сполучення, зокрема залізничне.

05:00 У Мережі поширюють інформацію про стрілянину та вибухи у Миколаєві. У міськраді заявили , що наші ППО відбили повітряні атаки Українські захисники відстояли місто!

04:55 В Адміністрації Байдена запровадили нові обмеження проти топ-чиновників РФ – до нового санкційного списку через війну проти України потрапили міністр оборони Сергій Шойгу та начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов. У Білому Домі наголосили, що цей список продовжать розширювати.

04:41 У Києві продовжуються бої. Що робити мешканцям столиці прямо зараз:

Якщо ви в укритті – Не залишайте його.

– Не залишайте його. Якщо ви вдома – Не підходьте до вікон, не виходьте на балкони. Сховайтесь у закритому приміщенні – наприклад, у ванні.

– Не підходьте до вікон, не виходьте на балкони. Сховайтесь у закритому приміщенні – наприклад, у ванні. Прикрийтеся чимось , що завадить пораненню від уламків та куль.

, що завадить пораненню від уламків та куль. Якщо ви почуєте сирени повітряної тривоги – негайно вирушайте до найближчого укриття .

Карту укриттів у столиці можна знайти за це посилання.

04:12 Vgorode пише , що у Києві на проспекті Перемоги підірвали міст біля метро "Берестейська" та російські війська рухаються у бік Шулявки. Проте невдовзі з'явилася інформація, що ЗСУ відбили атаку ворога.

Заступник голови КМДА підтвердив, що на Шулявці у військовій частині пролунав вибух, зараз з'ясовують причину. Проте інформації про нібито підрив мостів у них наразі немає.

"Розглядають можливий авіаційний удар чи артилерійський вогонь. Проривів у місті немає", – сказав він.

03:40 Окупанти б'ють по військовій частині у Києві в районі метро "Берестейська".

03:15 У Києві розпочалися бої. По всьому місту чути звуки вибухів та стрілянини.

"Понад 50 пострілів і вибухів, кулеметні черги в районі Шулявки та Зоопарку за останні 10 хвилин", – написали у Держспецзв'язку.

02:54 Російські диверсанти переодяглися у форму Національної поліції України, приїхали на авто з мигалками до КПП біля Василькова та розстріляли українських бійців Це зробили як відволікаючий маневр – у цей час з іншого боку заїхала вантажівка з російськими військовими.

02:38 Окупанти намагаються знищити ТЕЦ-6 у Києві. Поки що українська ППО відбиває атаки. Тим часом у Василькові на Київщині ситуація загострюється – окупанти хочуть висадити там свій десант, ЗСУ дають їм відсіч.

01:56 У Києві 25 лютого було вбито близько 60 диверсантів. Також українські захисники затримали десятки людей, які ставили мітки містом. Про це заявив радник МВС Віктор Андрусів у Facebook.

01:23 ВСУ збили одразу шість ворожих цілей! У районі Василькова Київської області збили російський транспортний літак ІЛ-76 із ворожим десантом на борту, два вертольоти окупантів та один винищувач.

Тим часом у районі ООС зенітним ракетним комплексом С-300 ЗСУ збили ще дві ворожі цілі – вертоліт та штурмовик Су-25 російських окупаційних військ.

01:05 У Києві відкрили стрілянину на Троєщині, після чого у Мережі з'явилася інформація, що наші захисники впіймали російських окупантів. Судячи з запису, зловили щонайменше двох диверсантів.

00:33 У київському метро кілька годин тому народилося маля. Дівчинку назвали Мія. Наразі всі станції столичного метрополітену використовуються як бомбосховища.

00:31 В Офісі президента України розкрили деталі можливих переговорів Володимира Зеленського із президентом РФ Володимиром Путіним. Однією із тем може стати нейтральний статус України.

"Це буде, перш за все, детальна розмова про мир та припинення вогню. Нейтральний статус із виразним пакетом гарантій з безпеки – опція, яка також, можливо, буде на столі", – сказав радник голови ВП Михайло Подоляк.

00:29 Президент України Володимир Зеленський заявив, що ця ніч в Україні буде важчою за попередню. Російські окупанти спробують піти на штурм українських міст.