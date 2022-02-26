Розглянуть нейтральний статус? У Зеленського розкрили деталі переговорів із Путіним

Влада України заявила, що може обговорити нейтральний статус нашої країни, проте з умовами

У Зеленського розповіли про можливі переговори з Путіним / Фото: Колаж: Сьогодні

В Офісі президента України розкрили деталі можливих переговорів Володимира Зеленського із президентом РФ Володимиром Путіним. Однією із тем може стати нейтральний статус України.

Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, повідомляє "Сьогодні".

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Радник голови ОП наголосив, що якщо нейтральний статус і розглядатимуть, то лише з пакетом чітких гарантій безпеки.

"Це буде, перш за все, детальна розмова про мир та припинення вогню. Нейтральний статус із виразним пакетом гарантій безпеки – опція, яка також, можливо, буде на столі", – сказав Подоляк.

Зеленський готовий до переговорів

Володимир Зеленський звернувся до президента РФ з пропозицією сісти за стіл переговорів, щоб швидше припинити війну в Україні. У Кремлі відповіли, що також готові розпочати переговорний процес.

Спікер президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Путін готовий відправити до Мінська переговорну делегацію з представників Міноборони, МЗС та адміністрації президента

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При цьому цього ж дня Путін звернувся до українських військових і запропонував взяти владу у свої руки, назвавши українську владу "зграєю наркоманів та неонацистів, яка засіла у Києві та взяла в заручники весь український народ".