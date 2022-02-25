У Зеленського сказали, чи чекати на переговори з Путіним

Прессекретар президента України прокоментував ситуацію

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Україна підтвердила готовність до переговорів із Росією щодо припинення війни.

Про це повідомив у Facebook прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров.

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"Маю спростувати заяви про те, що ми відмовилися від переговорів. Україна була і залишається готовою говорити про припинення вогню та про мир", – написав він.

За словами Никифорова, "це наша постійна позиція".

"Ми відповіли згодою на пропозицію президента Російської Федерації. Безпосередньо в цей час сторони консультуються про місце і час проведення переговорного процесу. Чим швидше почнуться переговори, тим більше буде шансів відновити нормальне життя", – наголосив прессекретар президента.

Зеленський готовий говорити з Путіним

Президент України Володимир Зеленський звернувся до президента РФ Володимира Путіна з пропозицією сісти за стіл переговорів, щоби швидше припинити війну в Україні.

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Господар Кремля відповів, що також готовий розпочати переговорний процес.

Спікер прездиента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Путін готовий відправити до Мінська переговорну делегацію на рівні представників міністерства оборони, міністерства закордонних справ та адміністрації президента.

Того ж дня Путін звернувся до українських військових, які відбивають російську агресію, і запропонував взяти владу у свої руки:

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