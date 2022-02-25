Зеленський звернувся до Путіна із пропозицією сісти за стіл переговорів

Президент України хоче скоріше припинити війну в Україні

Володимир Зеленський готовий сісти за стіл переговорів / Фото: Колаж: Сьогодні

Глава держави записав чергове чергове звернення до українців, міжнародних партнерів і закликав російського лідера Володимира Путіна сісти за стіл переговорів та закінчити війну. Про це повідомляє пресслужба ОП.

"Хочу ще раз звернутися до президента Російської Федерації. По всій території України йдуть бої. Давайте сідати за стіл переговорів. Щоб зупинити загибель людей", – сказав президент.

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Також він зазначив, що це не просто вторгнення Росії до України, це початок війни проти Європи.

"Вже другий день міста України зазнають ракетно-бомбових ударів. Танкові колони та авіанальоти максимально схожі на те, що Європа вже давно бачила – під час Другої світової війни і про що говорила "ніколи знову". Але ось це! Але це! Знову є. Тепер. 2022 року. Через 75 років після завершення Другої світової війни. Впевнений, що ви це бачите – ви всі, вся Європа. Але ми не бачимо повністю, що ви збираєтесь із цим робити. Як маєте намір захищати себе, коли так повільно допомагаєте нам в Україні?" – зазначив він.

Також він розповів, що російські танки все ще стріляють у житлові будинки в наших містах простим громадянам.

Ситуація в Україні 25 лютого