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"Путін почав програвати": Арестович назвав ознаки

Павло Заяць Павло Заяць
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25 лютого, 20:42
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Кремль не досягне результатів військовим шляхом, заявив радник голови ОПУ
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін змінив риторику щодо вторгнення в Україну, оскільки відчув, що почав програвати.

Таку думку висловив позаштатний керівник голови Офісу президента України Олексій Арестович на своїй сторінці у Facebook.

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"Як зрозуміти, що у Кремля почала розв'язуватися мотузочка, яка тримає скрепи навпіл з рішучістю?.. Він заговорить про переговори, про страшних кадировців і звертатиметься до українських військових. Отже, кров їм ми пустили.) І в такій кількості, що вони зрозуміли – військовим шляхом усіх намічених ними результатів кампанії їм не досягти", – написав радник голови ОПУ.

/ Фото: Facebook/Олексій Арестович

За його словами, Кремль має прикмету – "як тільки в хід ідуть згадки "кадировців", значить, відчуває, що почав програвати".

"А що ще буде, Володимире Володимировичу. Чи то ще буде. Від цих самих українських військових", – додав Арестович.

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Як змінилася риторика Кремля

Президент України Володимир Зеленський звернувся до президента РФ Володимира Путіна з пропозицією сісти за стіл переговорів, щоби швидше припинити війну в Україні.

Господар Кремля заявив, що також готовий розпочати переговорний процес.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін готовий відправити до Мінська переговорну делегацію на рівні представників міністерства оборони, міністерства закордонних справ та адміністрації президента.

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Того ж дня Путін звернувся до українських військових, які відбивають російську агресію, і запропонував взяти владу у свої руки:

"Нам з вами будете легше домовитися, ніж із цією зграєю наркоманів та неонацистів, яка засіла у Києві та взяла в заручники весь український народ".

Окрім того, голова Чечні Рамзан Кадиров зібрав у центрі Грозного кілька тисяч силовиків та заявив, що вони готові виїхати на будь-яку спеціальну операцію.

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