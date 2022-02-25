"Дегуманізація України": Росія готує нову масштабну провокацію

Російська Федерація готує масштабну спецоперацію, метою якої є провокація з подальшим звинуваченням українців у негуманності.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, посилаючись на дані розвідки.
"Не ведіться на фейки. Україна захищає свою землю у справедливій захисній війні. На відміну від РФ, ми не цілимося у дитячі садки та цивільних", – написав він.
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Нагадаємо, після нічних обстрілів Києва голова МЗС Дмитро Куліба звернувся до світу із закликом ізолювати Росію та її президента Володимира Путіна. Під час обстрілу російськими окупантами у столиці постраждав житловий багатоквартирний будинок.
Раніше Віталій Кличко попередив, що російські військові наблизилися впритул до Києва, а саму столицю чекає важка ніч.