"Дегуманізація України": Росія готує нову масштабну провокацію

Російські окупанти планують звинуватити Україну в нібито нелюдських діях, повідомляє розвідка.

Кулеба закликав світ не вірити фейкам Росії про війну в Україні / Фото: Крим.Реалії

Російська Федерація готує масштабну спецоперацію, метою якої є провокація з подальшим звинуваченням українців у негуманності.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, посилаючись на дані розвідки.

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"Не ведіться на фейки. Україна захищає свою землю у справедливій захисній війні. На відміну від РФ, ми не цілимося у дитячі садки та цивільних", – написав він.

Нагадаємо, після нічних обстрілів Києва голова МЗС Дмитро Куліба звернувся до світу із закликом ізолювати Росію та її президента Володимира Путіна. Під час обстрілу російськими окупантами у столиці постраждав житловий багатоквартирний будинок.

Раніше Віталій Кличко попередив, що російські військові наблизилися впритул до Києва, а саму столицю чекає важка ніч.