НАТО: Угоди з Росією більше не працюють, Україні надамо системи ППО

Йєнс Столтенберг пообіцяв Україні підтримку

/ Фото: Колаж: Сьогодні

НАТО готове надати Україні системи протиповітряної оборони та велику кількість озброєнь.

Про це повідомив у Facebook радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович, посилаючись на брифінг генсека НАТО Йєнса Столтенберга.

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"Столтенберг у прямому ефірі заявив таке: "Угоди НАТО з Росією більше не працюють. Ми розгортаємо додаткові елементи сил швидкого реагування на суші, на морі та у повітрі. НАТО надасть Україні системи ППО та велику кількість озброєнь", – процитував Арестович його слова.

Радник голови ОПУ також розповів, яку військову допомогу передасть Україні Польща:

"60 мм мінометів (100 шт.) та боєприпасів до них (1500 шт.), БПЛА (8 комплектів). Планується передача боєприпасів V категорії та кевларових шоломів V категорії: 152 мм кумулятивні боєприпаси – 1770 шт; 23 мм боєприпаси до автоматичних гармат – 25336 шт.; 23 мм підкаліберні боєприпаси до автоматичних гармат – 5000 шт. (Можливо додатково 66 тис. шт.); Кевларові бойові шоломи – 42 тис. шт. Висловлено готовність передачі ПТРК Javelin після погодження зі США щодо додаткової закупівлі на заміну цих ПТРК, які можуть бути передані нам. Готові передати 5,56x45 мм автоматів Grot – 10 тис. шт.

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