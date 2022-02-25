НАТО: Угоди з Росією більше не працюють, Україні надамо системи ППО

НАТО готове надати Україні системи протиповітряної оборони та велику кількість озброєнь.
Про це повідомив у Facebook радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович, посилаючись на брифінг генсека НАТО Йєнса Столтенберга.
"Столтенберг у прямому ефірі заявив таке: "Угоди НАТО з Росією більше не працюють. Ми розгортаємо додаткові елементи сил швидкого реагування на суші, на морі та у повітрі. НАТО надасть Україні системи ППО та велику кількість озброєнь", – процитував Арестович його слова.
Радник голови ОПУ також розповів, яку військову допомогу передасть Україні Польща:
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"60 мм мінометів (100 шт.) та боєприпасів до них (1500 шт.), БПЛА (8 комплектів).
Планується передача боєприпасів V категорії та кевларових шоломів V категорії:
152 мм кумулятивні боєприпаси – 1770 шт;
23 мм боєприпаси до автоматичних гармат – 25336 шт.;
23 мм підкаліберні боєприпаси до автоматичних гармат – 5000 шт. (Можливо додатково 66 тис. шт.);
Кевларові бойові шоломи – 42 тис. шт.
Висловлено готовність передачі ПТРК Javelin після погодження зі США щодо додаткової закупівлі на заміну цих ПТРК, які можуть бути передані нам.
Готові передати 5,56x45 мм автоматів Grot – 10 тис. шт.
Хто допомагає Україні зброєю
- 13 лютого Литва відправила Україні партію зенітно-ракетних комплексів Stinger.
- 11 лютого зі США до України вирушив літак, який доставив, зокрема, протитанкові ракетні комплекси Javelin.
- 9 лютого до аеропорту "Бориспіль" прибув літак із військовою допомогою з Великої Британії. Літак привіз військовий вантаж та обладнання для сил територіальної оборони Збройних сил України, бронежилети, каски.
- Крім того, цього ж дня до Києва прилетів літак з військовою допомогою із США – понад 80 тонн озброєння.
- 2 лютого уряд Польщі схвалив надання військової підтримки Україні. Україні нададуть найсучасніше польське обладнання – переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun та боєприпаси. Крім того, у разі погіршення ситуації Польща готова приймати поранених та евакуювати мирне населення.
- Також Україна отримає гелікоптери, які раніше використовувалися афганськими чиновниками для втечі до сусідніх країн. ВСУ очікують отримати від США шість нових вертольотів – п'ять Мі-17В5 та один Мі-8МТВ.