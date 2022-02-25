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СЬОГОДНІ Новини України

НАТО: Угоди з Росією більше не працюють, Україні надамо системи ППО

Павло Заяць Павло Заяць
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25 лютого, 22:11
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Йєнс Столтенберг пообіцяв Україні підтримку
/ Фото: Колаж: Сьогодні

НАТО готове надати Україні системи протиповітряної оборони та велику кількість озброєнь.

Про це повідомив у Facebook радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович, посилаючись на брифінг генсека НАТО Йєнса Столтенберга.

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"Столтенберг у прямому ефірі заявив таке: "Угоди НАТО з Росією більше не працюють. Ми розгортаємо додаткові елементи сил швидкого реагування на суші, на морі та у повітрі. НАТО надасть Україні системи ППО та велику кількість озброєнь", – процитував Арестович його слова.

Радник голови ОПУ також розповів, яку військову допомогу передасть Україні Польща:

"60 мм мінометів (100 шт.) та боєприпасів до них (1500 шт.), БПЛА (8 комплектів).

Планується передача боєприпасів V категорії та кевларових шоломів V категорії:

152 мм кумулятивні боєприпаси – 1770 шт;

23 мм боєприпаси до автоматичних гармат – 25336 шт.;

23 мм підкаліберні боєприпаси до автоматичних гармат – 5000 шт. (Можливо додатково 66 тис. шт.);

Кевларові бойові шоломи – 42 тис. шт.

Висловлено готовність передачі ПТРК Javelin після погодження зі США щодо додаткової закупівлі на заміну цих ПТРК, які можуть бути передані нам.

Готові передати 5,56x45 мм автоматів Grot – 10 тис. шт.

Хто допомагає Україні зброєю

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