Київ отримав грізну зброю проти окупантів

Російських військових зустрічатимуть "вбивці танків"

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві батальйони територіальної оборони отримали ручні протитанкові ракетні комплекси NLAW.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.

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"Батальйони територіальної оборони Києва отримали NLAW", – йдеться у повідомленні.

"Вбивця танків" на озброєнні ЗСУ

Протитанкові ракетні комплекси NLAW надала Україні Велика Британія у межах військової допомоги. NLAW називають "вбивцею танків", це незамінна зброя під час оборони міста. З ним можна відбивати танкову атаку навіть тоді, коли броньована машина супротивника вже зовсім поруч із бійцем.

Комплекси NLAW розробила компанія SAAB (Швеція) разом із британським відділенням групи Thales. Зброя здатна вражати цілі на відстані від 20 до 800 метрів. На активацію протитанкового комплексу та відкриття вогню йде від 2 до 3 секунд. Ракети NLAW можуть вибухнути як при влучанні в ціль, так і над нею.

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Невелика вага комплексу – близько 12,5 кг – дозволяє залучати лише одного військового, що полегшує та прискорює ведення бою. Головне призначення NLAW – знищення броньованих машин, бронетранспортерів та танків.

Російські військові підібралися до столиці

Міський голова Києва Віталій Кличко раніше повідомив, що російські військові підібралися впритул до столиці України. У зв'язку з цим розміщено блокпости не лише на основних в'їздах до міста, а й буде перекрито рух біля стратегічних об'єктів.

"Ситуація зараз для Києва – без перебільшення – загрозлива. Наступна ніч, під ранок, буде дуже важкою. Російські військові впритул до столиці. Військові та правоохоронці знешкоджують диверсійні групи", – повідомив він.

За словами мера, під особливий контроль та охорону було взято мости, де зараз чергує наша військова техніка.

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Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що російські війська намагаються прорватися до Києва.