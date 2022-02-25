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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Киев получил грозное оружие против оккупантов

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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25 февраля, 21:28
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Российских военных будут встречать "убийцы танков"
/ Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве батальоны территориальной обороны получили ручные противотанковые ракетные комплексы NLAW.

Об этом сообщается на Facebook-странице Сухопутных войск ВСУ.

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"Батальоны территориальной обороны Киева получили NLAW", – говорится в сообщении.

"Убийца танков" на вооружении ВСУ

Противотанковые ракетные комплексы NLAW поставила Украине Великобритания в рамках военной помощи. NLAW называют "убийцей танков", это незаменимое оружие во время обороны города. С ним можно отражать танковую атаку даже тогда, когда бронированная машина противника уже совсем рядом с бойцом.

Комплексы NLAW разработала компания SAAB (Швеция) совместно с британским отделением группы Thales. Оружие способно поражать цели на дистанции от 20 до 800 метров. На активацию противотанкового комплекса и открытие огня уходит от 2 до 3 секунд. Ракеты NLAW могут взрываться как при попадании в цель, так и над ней.

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Небольшой вес комплекса – около 12,5 кг – позволяет привлекать только одного военного, что облегчает и ускоряет ведение боя. Главное предназначение NLAW – уничтожение бронированных машин, бронетранспортеров и танков.

Российские военные подобрались к столице

Городской глава Киева Виталий Кличко ранее сообщил, что российские военные подобрались впритык к столице Украины. В связи с этим размещены блокпосты не только на основных въездах в город, но и будет перекрыто движение возле стратегических объектов.

"Ситуация сейчас для Киева – без преувеличения – угрожающая. Следующая ночь, под утро, будет очень тяжелой. Российские военные впритык к столице. Военные и правоохранители обезвреживают диверсионные группы", – сообщил он.

По словам мэра, под особый контроль и охрану были взяты мосты, где сейчас дежурят наша военная техника.

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Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что российские войска пытаются прорваться в Киев.

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