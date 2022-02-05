Є загроза? В Україні почалися інтенсивні навчання з британськими ракетами NLAW (фото)

Військовослужбовці навчального центру "Десна" в Чернігівській області розпочали інтенсивну підготовку по застосуванню ручних протитанкових ракетних комплексів NLAW.
Про це повідомило командування Сухопутних військ ЗСУ у Facebook.
Військові ознайомились з тактико-технічними характеристиками та відпрацювали тактику дій у бойових умовах.
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Тренування військових. Фото: Сухопутні війська ЗС України
Що відомо про комплекси NLAW
Протитанкові ракетні комплекси надійшли в Україну в середині січня в рамках військової допомоги від Британії.
Комплекси NLAW розробила компанія SAAB (Швеція) спільно з британським відділенням групи Thales. Зброя здатна вражати цілі на дистанції від 20 до 800 метрів.
На активацію протитанкового комплексу та відкриття вогню йде від 2 до 3 секунд. Ракети NLAW можуть вибухати як при влучанні в ціль, так і над нею, оскільки має інерційний та магнітний підривачі.
Невелика вага комплексу – близько 12,5 кг – дозволяє залучати лише одного військового, що полегшує та прискорює ведення бою. Головне призначення NLAW – знищення броньованих машин, бронетранспортерів та танків.
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