Є загроза? В Україні почалися інтенсивні навчання з британськими ракетами NLAW (фото)

Військові ознайомились з тактико-технічними характеристиками протитанкових ракетних комплексів

В Україні протестували британські ракети NLAW. / Фото: Колаж: Сьогодні

Військовослужбовці навчального центру "Десна" в Чернігівській області розпочали інтенсивну підготовку по застосуванню ручних протитанкових ракетних комплексів NLAW.

Про це повідомило командування Сухопутних військ ЗСУ у Facebook.

Реклама

Військові ознайомились з тактико-технічними характеристиками та відпрацювали тактику дій у бойових умовах.

Реклама

Тренування військових. Фото: Сухопутні війська ЗС України

Реклама

Що відомо про комплекси NLAW

Протитанкові ракетні комплекси надійшли в Україну в середині січня в рамках військової допомоги від Британії.

Комплекси NLAW розробила компанія SAAB (Швеція) спільно з британським відділенням групи Thales. Зброя здатна вражати цілі на дистанції від 20 до 800 метрів.

На активацію протитанкового комплексу та відкриття вогню йде від 2 до 3 секунд. Ракети NLAW можуть вибухати як при влучанні в ціль, так і над нею, оскільки має інерційний та магнітний підривачі.

Невелика вага комплексу – близько 12,5 кг – дозволяє залучати лише одного військового, що полегшує та прискорює ведення бою. Головне призначення NLAW – знищення броньованих машин, бронетранспортерів та танків.

Раніше ми писали: