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Народна зброя проти окупанта – рецепт "Коктейлю Молотова"

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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25 лютого, 14:14
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Українці готуються захищати свою країну
Українські бабусі готові до оборони / Колаж "Сьогодні"
Українські бабусі готові до оборони / Колаж "Сьогодні"

Українцям, на яких у ніч на 24 лютого віроломно напали війська Російської Федерації, нічого іншого не залишається, як захищати свої сім'ї, свої будинки та свою Батьківщину усіма підручними засобами. "Військові звертаються до громадян: кожна пляшка запальної суміші з даху на ворожий танк, кожен постріл із мисливської зброї по авто окупанта різко знижує наступальні апетити загарбників, віддає значну перевагу силам оборони у відсічі озброєної агресії", – було сказано в одному зі звернень Міноборони України.

Ще з моменту Революції Гідності запальна суміш " Коктейль Молотова" виявилася найефективнішим засобом для простих людей. Його можна виготовити в домашніх умовах.

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  • скляна пляшка бажано з-під шампанського, віскі чи вина;
  • будь-який бензин у пропорції 2/3;
  • мастило у пропорції 1/3;
  • ганчірка з бавовни.

Серед ефективних добавок:

  • подрібнений пінопласт;
  • дрібні цвяхи.

Пляшка заповнюється коктейлем лише на 2/3, щоб залишити місце для випарів суміши. Вона щільно затикається ганчіркою, яка виконує роль ґніта і яку в момент атаки потрібно буде підпалити. Перед запалюванням необхідно обов'язково перевірити, що ґнот щільно "сидить" у пляшці, щоб ганчірка не вилетіла в момент кидка.

Обстановка

  • За даними військового штабу Сумської ОДА , в Охтирці Сумської області 25 лютого російські окупанти розпочали стрілянину з великокаліберних артилерійських установок. Під обстріл потрапив садок.
  • Під Вінницею українські військові збили російську крилату ракету. Крім того, у Сумах самі місцеві жителі затримали окупанта. На запитання, навіщо вона в Україні, відповідає плутано.
  • У Києві в мікрорайоні Оболонь було чути стрілянину. Користувачі соцмереж опублікували відео. На іншому кінці столиці (Дарницький район) весь день чути вибухи.
  • Окупанти завдали ракетного удару по військовій частині під Калинівкою, внаслідок чого поранення отримали троє людей.
  • За останніми даними Міноборони, найбільша небезпека зараз спостерігається на північному заході від Києва, у напрямку Димер – Іванков, де точаться бої біля населених пунктів Гостомель, Ворзель, Буча.

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